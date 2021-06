Mick Jagger is aláírta a Velence védelméről szóló nyílt levelet

A Rolling Stones frontemberén kívül 20 híresség viseli szívén az olasz város sorsát, és arra szólítják fel az olasz kormányt, ne engedje be az üdülőhajókat a Szent Márk térre.

Nyílt levélben szólítják fel az olasz kormányt Velence védelmére, miután kiderült, hogy hatalmas üdülőhajók akarnak elhaladni a Szent Márk tér közelében. A petíciót 21 híresség, köztük Mick Jagger és Tilda Swinton is aláírta. A Velencei Örökség Alapítvány nyílt levelének szerzői Velence védelmének törvényi szabályozását kérik a kormánytól. A The Guardian cikke szerint a turisták azóta kezdenek visszatérni a városba, hogy Olaszország május közepén enyhített a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozásokon. A helyi lakosok és a városért aggódók azonban nem szeretnék, ha a Velencében visszatérne a járvány előtti helyzet, amikor a kirándulók tömegei árasztották el, és óriási sétahajók kötöttek ki a közelében, jelentős környezeti károkat okozva a lagúnák városában. A nyílt levelet a művészeti és kulturális élet 21 befolyásos személyisége írta alá, akik sürgős cselekvésre szólították fel Sergio Mattarella olasz elnököt és Mario Draghi miniszterelnököt, valamint a regionális és helyi vezetőket. Az alapítvány elnöke, Toto Bergamo hangsúlyozta, hogy az aláírók nem csupán egy hangzatos névsorhoz csatlakoztak, ők mind szívükön viselik Velence sorsát, és gyakran fordulnak meg a városban. A petíció azt követően született, hogy kiderült, szombaton már elhajózik a Szent Márk tér mellett egy óriási üdülőhajó, a MSC Orchestra, annak ellenére, hogy márciusban a kormány kitiltotta ezeket a hatalmas hajókat a történelmi városból, amelyet a pandémia előtt évente 28 millió látogató csodált meg. A levélben tíz pontban fogalmaznak meg ajánlásokat Velence védelmében. Az aláírók között szerepel még Francis Ford Coppola filmrendező, James Ivory színész, Anish Kapoor szobrász, Gary Tinterow, a houstoni Képzőművészeti Múzeum igazgatója, valamint Karole Vail, a velencei Peggy Guggenheim-gyűjtemény igazgatója is.