Szputnyikot is akar gyártani Magyarország?

"Ha Magyarország ebből profitálni tud, akkor szerintem ebbe érdemes belevágni"- hangsúlyozta Szijjártó Péter.

- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum alkalmából csütörtökön találkozott Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel.

Mint mondta, elvi megállapodás született arról, hogy az orosz fél technológiailag lehetővé teszi a Szputnyik V vagy a többi orosz oltóanyag gyártását, ha sikerül lezárni a stratégiai együttműködésről szóló tárgyalásokat, amelyek után a technológiai kérdések következnek. "A lényeg az, hogy mind orosz, mind magyar oldalról nyitottság és készség van arra, hogy a nemzeti oltóanyaggyárunk orosz licenc alapján is gyárthasson majd oltóanyagot" - mondta Szijjártó Péter. Rámutatott, hogy a magyar oltóanyaggyár 2022 végére működőképes lesz, most elvi megállapodást kötöttek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz oltóanyag a világ keleti felén kifejezetten népszerű, az iránta megnyilvánuló kereslet pedig növekedni fog, amihez megfelelő méretű gyártási kapacitásra lesz szükség.

Már arra is vannak tervek, hogy a Debrecenben létesítendő nemzeti oltóanyaggyár a kínai Sinopharm vakcináját is elő tudja állítani. Mint lapunk megírta , az itt gyártott készítmények nem csak a hazai lakosság védelmét szolgálnák, hanem ezekre lenne kereslet a közép-kelet-európai térségben is, ahol – az előkészítők megfogalmazása szerint – egyes vakcinák esetében a piac gyakorlatilag korlátlan mennyiséget képes felvenni. Arról eddig nem érkezett hír, hogy a modern mRNS-alapú vakcinák gyártását tervezi-e a kormány.