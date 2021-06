Őrizetbe vették Hongkongban a Tienanmen téri eseményekről megemlékező gyülekezés szervezőjét

A Hongkongban korábban minden június 4-én megrendezett esemény megtartására a rendőrség idén második alkalommal nem adott engedélyt, a koronavírus-járvány miatti óvintézkedésekre hivatkozva.

Őrizetbe vették pénteken Hongkongban az 1989-es Tienanmen téri események évfordulója alkalmából évente megrendezett, gyertyafényes megemlékezés egyik szervezőjét – adta hírül bennfentes forrásra hivatkozva internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. Chow Hang-tungot, aki a Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi szövetség Kína hazafias demokratikus mozgalmainak támogatására) nevű szervezet elnökhelyettese,

azzal a gyanúval állították elő, hogy népszerűsíti a nem engedélyezett megemlékezést.