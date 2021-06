Sportfogadási tippek reklámjait vizsgálja a versenyhatóság

A saját megfogalmazása szerint bérből és fizetésből élő miniszterelnök rokonai csak az elmúlt években kezdtek komolyabb összegeket keresni vállalkozásaikkal.

Bérből és fizetésből valóban nem keresett kiugróan sokat Orbán Viktor, de a családi jövedelemnek vannak más forrásai is. A miniszterelnök veje, Tiborcz István például 1,2 milliárd forintnyi osztalékot vett ki legfontosabb vállalatából, míg hétfőn édesapjának cégei számoltak be 2020-as teljesítményükről, mely szerint Orbán Győzőnek nagyjából 580 millió forintos céges jövedelem jutott – írja a G7 , mely portál emlékeztetett arra is, hogy a kormányfő múlt pénteken a Kossuth Rádiónak adott szokásos heti interjújában úgy fogalmazott: „Újra kell indítani a gazdaságot. Mert azért megviselt bennünket. Nemcsak a vállalkozásokat, hanem bennünket munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány.” A G7 beszámolt arról is, hogy a kormányfő családja csak az elmúlt években kezdett komolyabb összegeket keresni vállalkozásaival, azaz 2014-et megelőzően nem termeltek annyi nyereséget a cégeik, mint mostanában. Fontos az is, hogy amit hoztak, annak még a jelentős részét is a vállalatokban hagyták, így a család néhány tízmillió forinthoz minden évben hozzájutott, de a 100 millió körüli osztalék elég ritkán jött csak össze. A 2014-es választások után azonban elkezdték kivenni a vállalkozásaikból a korábban felhalmozott nyereséget, illetve az időközben megugró profitot is. Orbán Viktor szüleinek és testvéreinek ugyan nagyjából egy tucat cégben volt érdekeltsége, ezek közül azonban csak három lett "fejőstehén": a Dolomit Kőbányászati, a Gánt Kő és a Nehéz Kő Kft-k.