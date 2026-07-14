Antall József fia nem csak a Fidesz-frakció megemlékezésnek nevezett sírhelylátogatását bírálja, de édesapja életművét például állítja azon politikusok elé, akik a közpénzeket magáncélokra fordították, és elvették a magyarok pénzét.
Az önbecsülésünknek is használ, hogy tudjuk, létezett olyan országvezető a Kárpát-medencében, mint amilyen Antall József volt.
Megtiszteltetésnek tekintem, hogy a magyar szociáldemokrácia egykori lapjában emlékezhetek meg kedves egyetemi oktatómról, aki diplomám megszerzése után barátjának fogadott, és akivel együtt, azonos pártban vettem részt az 1987-ben újból meginduló politikai életben és a reánk erőltetett politikai rendszer megváltoztatásában.
Ma van a ma 30. évfordulója annak, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország első kormányfője elhunyt.
Alapvető művészetelméleti vita, vajon mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy elfogulatlanság és befolyás nélkül feldolgozzunk egy adott történelmi korszakot.
Bár többen cáfolták a legendát, amely szerint Antall József politikai örökösének tekintette volna Orbán Viktort, Pozsgai Zsolt drámát szentelt ennek. A darabot Kálomista Gábor színházában mutatják be minisztériumi támogatással.
Kormányközeli nyertesek sora a kormánynak oly fontos múltábrázolásban - avagy a magyar história a mozivásznon és tévéképernyőn az 1222-es Aranybullától az 1990-es taxisblokádig vagy a 2006-os Őszödi beszédig.
A rendező szerint a politika hátterében lévő viszonyokat és érzelmeket letisztult, lényegre törő stílusban kívánják feldolgozni.
Az nem kérdés, hogy a III. köztársaság első miniszterelnöke szerette volna a Fideszt benn tudni egy, a reményei szerint az 1994-es választások után alakuló koalícióban.
A főpolgármester szerint az országnak meg kell haladnia az elmúlt 11 év békétlenséget szító, megosztó politikáját.
A rendszerváltást követő első szabadon választott miniszterelnök nem örökösének tette meg az akkori ellenzéki politikust.
Kezébe temetné az arcát vagy csak a fejét csóválná Antall József, ha látná, mivé lett Magyarország? Orbán Viktor szavaiból arra lehet következtetni, hogy nem, a néhai miniszterelnök büszke lenne rá. Ezt sokan erősen kétlik, a hegyesebben fogalmazók szerint ez nem más, mint történelemhamisítás, mások szimpla értelmezési kérdésnek tartják. És bizony: némely politikus ebbéli képessége előtt nincs akadály.
Antall József hatalmas ajándékot kapott a sorstól: ő lehetett több mint negyven év után az ország első, legitim népszavazással hatalmat nyert miniszterelnöke
Herényi Károly szerint méltatlan lenne a keresztény-konzervatív eszmerendszerhez, ha együtt emlékezne a miniszterelnökkel.
Pontosabban annak egy részét. Modern kúriát faragtak a több mint százéves pesti házból, aminek átalakított, modernizált részét most árulják. Az ódon falak között született Antall József - írja a Bors.
Huszonkét évvel ezelőtt, 1993. december 12.-én hunyt el Antall József. Magyarország rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnökére, az MDF egykori elnökére akkori szóvivője, Herényi Károly személyes hangú írásával emlékezünk. A korábbi kormányfő munkásságát Brüsszelben is tisztelik, hiszen sokat tett az európai integrációért.
A rágalmak nem pusztán az aláírókat sértik, hanem a magyar társadalom jelentős részének az igazságérzetét, és aggályokat vetnek fel a nemzeti média egyes részeinek működésével kapcsolatban is - zárul az a levél, amit Antall József néhai miniszterelnök közvetlen munkatársai írtak a Duna televízión futó Szabadság tér '89 c. műsorsorozat egyik epizódja miatt, és amely levelet a Magyar Nemzet publikált. Most elmerenghetnénk azon, hogy a hosszasan sorolt sérelmek zárásaként miért ez a kis óvatos fogalmazás: aggályokat vetnek fel, illetve a nemzeti média egyes részeinek működésével kapcsolatban, de valójában azért ez nem meglepő az aláírók neveit látva.
Horn Gyula nevét viseli ezután az Európai Parlament brüsszeli főépületében a harmadik emeleten található H1-es terem. (Néhány magyar médium tévesen azt írta, hogy a terem a strasbourgi épületben van, valójában csak az elnevezésről szóló döntés született meg ott, az eheti parlamenti ülésszak idején.)