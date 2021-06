Magyar éremeső Poznanban

A magyar csapat tagjai négy érmet, közte két aranyat gyűjtöttek a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság pénteki döntőiben, amelyek mindegyike olyan számban zajlott, amely nem szerepel az olimpiai programban.

A kora délutáni finálés blokk rögtön egy fölényes magyar sikerrel indult: Csipes Tamara és Medveczky Erika rajt-cél győzelmet aratott a kajak kettesek 1000 méteres számában úgy, hogy gyakorlatilag leiskolázták a mezőnyt, a másodikként célba érő spanyol duó több mint öt másodperccel gyengébb időt evezett. A folytatásban a Noé Bálint, Gál Péter, Dombvári Bence, Kulifai Tamás összeállítású kajak négyes másodikként zárt a fehéroroszok mögött. A győriek 26 éves kenusa, a párosban Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes Balla Virág is nagyszerűen versenyzett 500 méter egyesben, de az ukrán Ludmila Luzannal nem tudta felvenni a küzdelmet. Balla végig a fehérorosz Alena Nazdrovával vívott nagy csatát az ezüstért, és végül - 13 ezredmásodperces különbséggel - sikerült is ezt megkaparintania. Ugyancsak fél kilométeren a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenu kettes a visszalőtt első rajt után négy-öt riválisával végig harcban volt a dobogóért, de a rendkívül szoros befutó után végül negyedik lett az orosz-német-ukrán trió mögött. Az utolsó pénteki döntő, a férfi kajak egyesek 500 méteres futama is magyar éremesélyt kínált, s Kopasz Bálint élt is ezzel. A Győri Graboplast VSE 23 éves sportolója magabiztos győzelmet aratott, ami jó előjel a szombati, 1000 méteres döntő előtt. A többi finálét szombaton és vasárnap rendezik.