A magyar női kenu négyes ezüst-, a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes pedig bronzérmet szerzett vasárnap délelőtt 500 méteren a poznani kajak-kenu világbajnokságon.
Az évfordulón a lengyel, a magyar, a lett és az albán államfő adott ki Közép-Európában egykor a szabadság lángját fellobbantó szikráról.
Egy poznani bérházban csaptak fel a lángok, aztán valami fel is robbant.
Izgalmas kiállítás zárult január 13-án Poznanban. A nyugat-lengyelországi nagyváros egyetemi könyvtárában több évtizede működik egy olyan kutatócsoport, amely a szabadkőművesség emlékeit dolgozza fel. E gyűjtemény kincseiből állítottak össze bemutatót.
A magyar csapat tagjai négy érmet, közte két aranyat gyűjtöttek a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság pénteki döntőiben, amelyek mindegyike olyan számban zajlott, amely nem szerepel az olimpiai programban.
A nagymacskákat több mint egy hétig, nem megfelelő körülmények között utaztatták. Egy állat el is pusztult, a többieket a szükséges okmányok hiányában szombat óta szűk faládákban várakoztatták. Állatkínzás címén a lengyel ügyészség eljárást indított.
Robbanás történt egy ötemeletes lakóházban a lengyelországi Poznanban, írja a Novonite. Négyen meghaltak, a 24 sérültből három ember állapota súlyos.
Gyutai Adrián az Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as kategóriában érdekelt motoros augusztus első hétvégéjén óriásit bukott a lengyelországi Poznanban zajló futamon. A paksi versenyző súlyosan megsérült. Az esés következtében elvesztette eszméletét, agyrázkódást, kulcscsonttörést szenvedett, valamint letört az egyik foga. Gyutai a precíz orvosi kezelésnek köszönhetően egyre jobban van. A visszatérése időpontjáról, jelenlegi állapotáról kérdeztük a motorost.
Remekül indult a hétvégéje a fiatal paksi motorosnak, Gyutai Adriánnak, az Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as kategóriájában, ám rémálom lett a vége: a pole pozícióból rajtolva óriásit bukott a Poznanban zajló futamon. Mindeközben Michelisz Norbert a negyedik helyről rajtolva x. helyen ért célba a tegnapi első futamon a 2014-es túraautó-világbajnoki sorozat (WTCC) argentin állomásán.