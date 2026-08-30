Máris rajthoz állna a motoros Gyutai Adrián

Gyutai Adrián az Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as kategóriában érdekelt motoros augusztus első hétvégéjén óriásit bukott a lengyelországi Poznanban zajló futamon. A paksi versenyző súlyosan megsérült. Az esés következtében elvesztette eszméletét, agyrázkódást, kulcscsonttörést szenvedett, valamint letört az egyik foga. Gyutai a precíz orvosi kezelésnek köszönhetően egyre jobban van. A visszatérése időpontjáról, jelenlegi állapotáról kérdeztük a motorost.