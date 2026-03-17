Nekem a legnagyobb problémám ezzel a skót úttal, hogy nagyon sokszor olyan emberekkel kellett, kell lennem munka okán, akikkel normálisan egy percet sem töltöttem volna el egy füzetlapon. A magyar neonáci, akivel két évig lógtam a tetőn, hallgattam az idióta rasszista zenéit, néztem a piálását, mert kettő órakor megjött a vodka gyors, négykor a cider, hisz első a pontosság. A másik egy zsidózó magyar, a harmadik, aki utasítgatott és csúnyán beszélt velem, a negyedik valami basic skót arc, s nekem fájt a bárdolatlanság. Allergiás lettem tőlük, de tűrnöm kellett, mert a munka, ami jutott nekem, na, annak ők a szériatartozékai voltak. És a gyerekeknek kenyeret kellett tennem az asztalra. Volt, hogy reggel hánytam munka előtt.
Nem tudom, hányan lehetnek a normális életet élő, tehát a miniszterelnöki útba igazítás nélkül is működő képes olvasók közül, akik választások előtt Orbán Viktorra figyelnek, vagy legalábbis megüti a fülüket egy-egy csatazajba horgadt kijelentése. A kampány finisében például, amikor általában egyetlen mondat ismétlődik tőle visszatérően: „A kommunisták mind szavaznak, legyünk ott mi is.” Egy 2018-as videójában a voksolás előtti napokban felidézte, hogy ugyanezt az első szabad választás idején mondta, 1990-ben. És akkor még lehetett is valóságtartalma, mert bár a világ már akkor is jóval árnyaltabb lehetett ennél, a szlogenek tömörítési igénye felmentést adhatott az egyszerűsítésre. Az említett felvételen a „sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is!” felszólítással zárta mondandóját az idült antikommunista. A 2022-es választáson aztán ismét visszatért az elmélete „a kommunisták mind szavaznak”-ról, miközben a jobbikosoktól a momentumosokig számos párt követői aligha az 1990 előtti rendszer kegyeltjei vagy ideológusai voltak. És látjuk: nem a pártokat sértegeti, hanem a szavazóikat mind. Ejnye.
A honvédelmi miniszter a hősök napján a Fiumei úti temetőben beszélt a közelgő harmadik világháborúról és a kommunistákról. Csádról nem esett szó, ahol egyelőre nincs háború, de 200 magyar katonát küldenének oda.
„Mozart városából Marx városa lett Salzburg“ - kommentálják a lapok a vasárnapi helyhatósági választás eredményét, a konzervatív város baloldali fordulatát. A tartomány 119 településén választottak polgármestert és képviselő testületet.
A kormánypárti publicista válaszolt Ungváry Krisztiánnak. Nem próbálta mentegetni a nyilasból kommunistává vált nagyapját, és azt állítja, köszönettel tartozik a történésznek a családi múlt feltárásáért.
A XXI. Század Intézet „médiaegyensúlyról” rendezett konferenciájának a videófelvétele valamiért eltűnt a Facebookról.
A Fidesz alelnöke feltárta a történelmi diadal egyik rejtett összefüggését.
Új politikai erők áttörését hozták az osztrák tartományi választások: Stájerország székhelyén a kommunisták kaptak erőre, Felső-Ausztriában egy „újszülött“ oltásellenes párt került a törvényhozásba.
Az osztrák városban eddig is erősek voltak a „vörösök”, de most vezethetik is az önkormányzatot.
Andrej Babis mindent túlél? A kérdés nem alaptalan, a jelek szerint igen nehéz sarokba szorítani.
Dobrev Klárán próbált nagyot ütni az igazságügyi miniszter, végül neki kellett magyarázkodnia apja III/II-es múltja miatt.
A kormánypárt végletekig lebutított kampányhirdetésben hívja harcba választóit.
Lenin, Sztálin és Che Guevara portréival, vörös zászlók alatt vonult fel Moszkvában több ezer kommunista kedden a bolsevik hatalomátvétel 100. évfordulóján.
A miniszterelnöknek ott a helye Tapolcán - ezt a mai sajtótájékoztatóján szinte minden kérdésre válaszoló Lázár János szögezte le.