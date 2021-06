Felfüggesztették Trump Facebook-fiókját 2023-ig

A döntés péntek éjfélkor lép hatályba.

Az Európai Unió tagállamállamainak kormányait tömörítő Európai Tanács (ET) pénteken megállapodott, hogy megtiltja a fehérorosz légitársaságok számára, hogy átrepüljenek az EU légterén és hozzáférjenek az unió területén fekvő repülőterekhez. A fehérorosz nemzeti légitársaság, a Belavia mintegy 20 európai országba szállít utasokat, többek között Németországba, Franciaországba, Olaszországba és Ausztriába. A mostani határozat fényében, az uniós tagállamoknak kötelező lesz a fehérorosz légitársaságok számára megtagadni a területükön történő leszállást, felszállást illetve az átrepülést. A döntés péntek éjfélkor lép hatályba. Az EU arra is felhívta az unióban működő légitársaságok figyelmét, hogy kerüljék el a fehérorosz légteret, azonban ez nem jelent jogilag kötelező érvényű intézkedést. A pénteki megállapodás az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács május 24-25-i csúcstalálkozóján bejelentett következtetéseit követi, amelyekben a tagállami vezetők határozottan elítélték a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatának a fehérorosz hatóságok általi földre kényszerítését . Amint arról a Népszava beszámolt, az uniós légitársaságok azóta elkerülik Fehéroroszország légterét. Ma az uniós vezetők bírálták a gépen utazó Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró, és társa Szofija Szapega őrizetbe vételét is, és felszólították az ET-t, hogy fogadja el a szükséges, a fehérorosz vezetéssel szembeni korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség bírálta az EU-t a légitilalom bevezetése miatt. A szervezet főigazgatója, Willie Walsh szerint a politikának nem kellene a repülésbiztonságot politikai és diplomáciai célok elérésére felhasználnia. (