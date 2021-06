Európa több országában is oltják a tinédzsereket, mi még várunk nyár végéig

Az Európai Gyógyszerügynökség már május végén jóváhagyta a Pfizer/BioNTech vakcináját a 12-15 év közötti fiatalok számára, s egyre több állam ad zöld utat számára. Mi nyár végéig várunk.

Európa több országában június első felében kezdik oltani a 12-15 éveseket, az Egyesült Államokban pedig már májusban megkezdték az immunizálásukat, Orbán Viktor azonban pénteki, szokásos, Kossuth Rádióban elhangzott interjújában azt közölte, erről „egészségügyi és tudományos szempontok alapján kell dönteni, nem politikai alapon”. Azért is érdekes ez a kijelentés, mert a tudósok már egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy a Pfizer/BioNTech oltóanyaga hatékony és biztonságos e korcsoport körében. S bár a magyar kormányfő szerint nem politikai döntést hozunk azzal, hogy nyár végéig nem döntünk a kérdésben, sajátságos az is, hogy – a Sinopharm, illetve a Szputnyik V vakcinájának engedélyeztetéséhez hasonlóan – e tekintetben is szembe megyünk az Európai Gyógyszerügynökséggel, amely szintén jóváhagyta a Pfizer/BioNTech vakcináját ebben a korcsoportban. Így felmerül a kérdés, mire fel ez az "oltásellenesség" a kormány részéről a 12-15 évesek esetében? Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) már május 12-én engedélyezte, hogy a 12 éves gyermekeknél sürgősséggel alkalmazhatják a Pfizer/BioNTech vakcináját. Az oltóanyag azt követően kapott zöld utat az illetékes amerikai hatóságtól, hogy kutatások egyértelműen megerősítették annak hatékonyságát. Egy közel 2300, 12 és 15 év közötti fiatal körében végzett kutatás során a vizsgált fiatalok a felnőtteknél hatékonynak és biztonságosnak bizonyult két injekciót kaptak, a másik felük pedig placebót. A kutatók az oltás után vérmintát vettek, és megmérték az oltások által kiváltott antitestek szintjét. A tizenéveseknél erősebb immunválaszt tapasztaltak, mint a felnőtteknél. A vizsgálatban során 16 koronavírusos fiatalt találtak, de mindannyian placebót kaptak. Ugyanakkor a vakcinát kapott 1005 gyermek egyikénél sem alakult ki COVID-19. Ez azt jelenti, hogy ebben a vizsgálatban a vakcina 100 százalékos hatékonysággal előzte meg a COVID-19-et, bár szakértők szerint a valós arány 75 és 100 százalék között lehet. Ez közvetlen bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy az oltás erős védelmet nyújtott a betegséggel szemben. A leggyakoribb mellékhatások hasonlóak voltak, mint a felnőtteknél, beleértve az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalmat, fáradtságot, fejfájást, hidegrázást, izomfájdalmat és lázat. A mellékhatások serdülőknél valamivel gyakoribbak voltak. Például a 16 éves és idősebb résztvevők 63 százaléka számolt be fáradtságról, ugyanakkor a 12-15 évesek 78 százaléka. A 16 éves és idősebbek mintegy 14 százaléka számolt be lázról, a 12-15 éveseknél viszont 24 százalék volt ez az arány. A mellékhatások az mRNS alapú vakcinánál a második dózis után voltak a leggyakoribbak, ugyanúgy, mint a felnőttek esetében. A vakcina rendkívül ritkán anafilaxiás reakciókat is okozott. A legtöbb mellékhatás az oltás beadását követő két napon belül jelentkezett. Az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) megállapította, hogy a vakcina nem lép kölcsönhatásba más védőoltással. Néhány amerikai állam, Arkansas, Delaware és Georgia már május első felében lehetővé tette az oltást a 12-15 év közöttiek számára, őket később más államok is követték. Az amerikai jóváhagyást az európai követte. Május 28-án az Európai Gyógyszerügynökség úgynevezett Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) javasolta az mRNS alapú oltóanyag alkalmazásának kiterjesztését a 12-15 év közötti gyermekekre. A testület úgy ítélte meg, hogy a szer előnyei a 12-15 éves gyermekek esetében meghaladják a kockázatokat, különösen a súlyos COVID-19 kockázatát növelő állapotú gyermekek esetében. Az illetékes amerikai, majd az európai hatóság engedélye több nyugati ország számára elég bizonyítékot szolgáltatott ahhoz, hogy a vakcinát engedélyezzék a 12-15 év közötti fiatalok számára. A brit gyógyszerügyi hatóság, múlt pénteken hagyta jóvá a vakcina alkalmazását az említett korcsoport számára. A brit Guardian rámutatott, a gyermekeket általában kevésbé súlyosan érinti a Covid, mint a felnőtteket. Ugyanakkor nagyon kevés gyermeknél szepszis jelentkezett. A legtöbbjük felépült, de regisztráltak elhúzódó megbetegedéseket is, és néhányan meg s haltak. A brit gyógyszerügyi hatóság (MHRA) vezetője, Dr. June Raie kifejtette, „Gondosan áttekintettük a 12-15 éves gyermekek körében végzett klinikai vizsgálatok adatait, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a Pfizer/BioNTech Covid-19 vakcina biztonságos és hatékony ebben a korcsoportban, és hogy a vakcina előnyei meghaladják a kockázatokat.” Hasonlóképpen foglalt állást az MHRA egyik testületének (Commission on Human Medicines, CHM) elnöke, Munir Pirmohamed. Olaszországban már június 3. óta kaphatja meg ez a korcsoport a koronavírus elleni védőoltást. Alberto Villani, a római Bambino Gesù kórház sürgősségi, befogadó és általános gyermekgyógyászati osztályának igazgatója közölte, azért rendkívül fontos beoltani a fiatalokat, mert nem igaz, hogy a gyerekek és tizenévesek immunisak a Covidra. Ráadásul, ha a lakosság egy korcsoportját nem oltják be a lakosság egy részét, akkor a vírus tovább terjedhet. „Minden ajtót be kell zárnunk, hogy legyőzzük", fogalmazott. Olaszországban körülbelül 10 millió kiskorú él: minden tizedik betegsége miatt sérülékenynek számít, őket különösen súlyosan érintheti a fertőzés. Egymillió gyermeknek és fiatalnak tehát nagyon fontos, hogy mielőbb beoltsák őket. Olaszországban 18 év alatti gyermekek körében mintegy harminc haláleset történt a Covid miatt, mindannyian más krónikus betegségben is szenvedtek. De Brazíliában például a hivatalos adatok szerint ezer kiskorú vesztette életét koronavírusban, vélekedések szerint a valós szám háromezer lehet. Németországban tartományoktól függ, mikor hagyják jóvá a Pfizer/BioNTech alkalmazását a 12-15 év közöttiek számára. Rajnavidék-Pfalzban például ezt hétfőtől tették lehetővé, de a gyorsan lépők közé tartozik Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Alsó-Szászország. Jens Spahn egészségügyi miniszter is a fiatalok gyors beoltásának híve. Emmanuel Macron francia elnök múlt héten jelentette be, hogy a Pfizer/BioNTech oltóanyaga június 15-től válik hozzáférhetővé Franciaországban a 12-15 év közötti fiatalok számára. Alain Fischer professzor, a vakcinastratégia irányítóbizottságának elnöke az LCI televízióban közölte, azért is kell az oltásokat kiterjeszteni a fiatalokra, mert sok tinédzser „nagyon megszenvedte a bezártságot. Különösen azok, akik a legnehezebb szociális körülmények között élnek." Spanyolországban kicsit többet kell várniuk a tinédzsereknek, a hivatalos engedélyeztetési folyamat még nem zárult le. Andalúziában például azt közölték, reményeik szerint augusztusban oltják a 12 éveseket. Külön kiemelendő, hogy az oltóanyag hatékonyságát a gyermekek körében a Pfizer/BioNTech alapú vakcina esetében bizonyították, s nem a kínai Sinopharm, vagy az orosz Szptunyik V esetében. De mivel nálunk nem politikai okok magyarázzák az óvatosságot, nyilván ennek semmi jelentősége sincs.