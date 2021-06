Karácsony Gergely: Nem a kormány kegyén múlik a népszavazás a Fudanról

Kórházban 599 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 261 781, közülük 3 994 595-en már a második oltást is megkapták. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható, egyes oltópontokon pedig Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást. A kormány a 12-15 évesek esetében azonban nem siet: nyár végére, ősz elejére tolta ki esetleges oltásukat, hogy miért, arra nincs ésszerű magyarázat