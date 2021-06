Sophia Lorenről elnevezett étterem nyílt Firenzében

Az élelmiszerbiztonsági világnap alkalmából egy szakácskönyvet is kiadott a hatóság, amelyben maradékmentő tippeket is találnak, aki például játékon nyerik meg a kiadványt.

Különleges kampánnyal készült idén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a június 7-i élelmiszerbiztonsági világnapra. Kiadnak például egy szakácskönyvet, amelyben Bernáth József séf receptjei mellett élelmiszerbiztonsági tippek, dietetikai tanácsok és maradékmentő ötletek is helyet kaptak. A kiadványt a Nébih közösségi oldalain futó játékokon lehet megnyerni, illetve a szervezet rendezvényein lehet hozzájutni. Készítettek egy, a norovírus-fertőzés megelőzését célzó, szemléletformáló videót is, amelynek főszereplője a nemzetközi hírű mém-szereplő, Arató András, azaz Hide the Pain Harold. A több nyelven feliratozott, a Nébih YouTube csatornáján közzétett kisfilm is része a szervezet több szakaszból álló, rövid ismeretterjesztő videókból és néhány soros, hasznos üzenetekkel indított közösségi médiakampányának. Az ENSZ 2018-ban nyilvánította június 7-ét az élelmiszerbiztonság világnapjává, amely lehetőséget ad felhívni a figyelmet az élelmiszer eredetű betegségek megelőzésének fontosságára, hangsúlyozva, hogy az élelmiszerbiztonság javítja az általános egészségi állapotot, fokozza a gazdasági jólétet és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Az idei év jelmondata, a „Biztonságos élelmiszerrel az egészséges holnapért” arra mutat rá, hogy a biztonságos élelmiszerek előállítása és fogyasztása hosszú távú előnyökkel jár – olvasható a Nébih közleményében