Matolcsy György már az EU bomlásának felgyorsulásáról vizionál

A jegybankelnök szerint részt kell venni Kína felemelkedésében.

Ugyanakkor több lehetőséget is lát a most zajló átalakulásokban. Ezek közé sorolta a digitális átmenet felgyorsítását, a fenntarthatóság követését az élet minden területén, az új pénzforradalmat befogadását, valamint részt venni Ázsia, ezen belül Kína felemelkedésében. Írását azzal zárta, hogy az 1940-es és az 1970-es évek alapvetően átalakították a társadalmak működését és most, a koronavírus-válság jelezte, most is hasonló átalakulás várható. "Az ember-mesterséges ember, a valóság-virtuális világ vagy az új kettős világrendszer kialakulásának mélyén a 0-1 digitális kód kettőssége húzódik meg. Az új társadalom mindenben kettős lesz, ezért a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet" - vetítette előre a jegybankelnök. Matolcsy György mostani írása még egészen követhető volt, ahhoz az egyik korábban közzétett íráshoz képest, amelyről lapunk is beszámolt . Ebben úgy fogalmazott: "legyen hát célunk egy olyan új európai oroszlán csapat felnevelése, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek, ami egy új nyelv, az Engkrit (English+szanszkrit) szótárában »A magyar kölyök oroszlán ereje« címszó alatt található."