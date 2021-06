Őrizetbe vehették a Borkai-ügyben is feltűnt Tóth Csabát

Gazdasági jellegű bűncselekmények gyanúja miatt többek ellen indult eljárás.

Őrizetbe vették a biztonsági piac egyik meghatározó alakját, Tóth Csabát – írja több, egymástól független forrásra hivatkozva a hvg.hu . Információik szerint a futballmérkőzések és a Városligetben zajló építkezések biztosításáról is ismert Tóth Csabát egy velencei ingatlanában vették őrizetbe hétfő hajnalban. A lap szerint őt és másokat is, gazdasági jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Felidézték, hogy neve felbukkant a Borkai-ügyben is, mert tanúvallomások szerint közbenjárt abban, hogy kiderítse, kik zsarolták meg Borkaiékat. A részletekről, hogy a Fidesz vezérkara már egy évvel korábban tudhatott a 2019-es önkormányzati választási kampány hajrájában kirobbant ügy hátteréről a Népszava is beszámolt. A portál azt is megemlítettem hogy a Városligetben zajló építkezések botránytól sem mentes őrzésénél is Tóth Csaba volt az őrök hangadója, a ligeti tüntetők velük kerültek konfliktusba. Társa, Mikó István pedig nemrégen a Dunaferr tulajdonosai közötti vitában tűnt fel biztonsági embereivel.