Érvénybe lépett kedd reggel az a brit kormányrendelet, amelynek alapján a Portugáliából érkezők sem léphetnek be Angliába karanténkötelezettség nélkül. Ez azt jelenti, hogy egyetlen EU-tagország sem maradt a brit kormány karanténmentes belépést biztosító „zöld” utazási listáján. A brit kormány május 17-én léptette érvénybe a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszert, amely zöld, sárga és vörös kategóriák alapján határozza meg, hogy Angliába milyen feltételekkel lehet külföldről beutazni. Most azért döntöttek Portugália sárga kategóriába sorolásáról, mert ott az elmúlt időszakban csaknem megkétszereződött a pozitív koronavírus-tesztek aránya az összes elvégzett szűrővizsgálaton belül. Az átsorolás előtt valóságos légihíd indult Anglia és a portugáliai üdülőhelyek között, amelyeken több tízezer brit turista tartózkodott a kormányrendelet kihirdetése idején. Még kedd hajnalban is többtucatnyi különgép hozta az utasokat, akik közül nagyon sokan üdülésük tervezett letelte előtt voltak kénytelenek hazatérni. Kedd reggeltől hét ország – Afganisztán, Bahrein, Costa Rica, Egyiptom, Sri Lanka, Szudán, valamint Trinidad és Tobago – a legszigorúbb, vörös kategóriába került át. A vörös kategóriába sorolt országokból csak a brit és az ír állampolgárok, illetve a Nagy-Britanniában letelepedési engedéllyel élő külföldiek utazhatnak be, de érkezésük után nekik a brit kormány által kijelölt, őrzött szállodák valamelyikében kell tölteniük a kötelező tíznapos karantént. A karantén költsége minden egyes beutazó esetében 1750 font (több mint 700 ezer forint), és ezt az utasoknak kell fizetniük. A sárga kategóriába tartozik Magyarország és az összes többi EU-tagállam, így a brit turisták legkedveltebb nyaralóhelyei közé tartozó Spanyolország, Görögország, Franciaország és Olaszország is. Az innen érkezőknek továbbra is tíz napot karanténban kell tölteniük, indulásuk előtt egy, érkezésük után két koronavírustesztet kell elvégezniük, és a két angliai szűrővizsgálathoz szükséges eszközöket még indulásuk előtt saját költségükön meg kell rendelniük angliai tartózkodási címükre a brit kormány erre kialakított online felületén. A zöld kategóriában van a legkevesebb ország: ide tartozik Izrael, Szingapúr, Ausztrália, Új-Zéland, Brunei, Izland, Gibraltár, és néhány atlanti, illetve karibi szigetcsoport.