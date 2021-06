Karácsony Gergelynek bocsánatot kell kérnie Orbán Viktor vejétől a Tiborcz-adó miatt

Új döntés, hogy az operatív törzs – kizárólag orvosi javaslatra – lehetővé teszi, hogy az első adag után akár más típusú vakcinát is beadhassanak.



Továbbra is kedvezően alakul a koronavírus-járvány, ezért Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján bejelentette, hogy a harmadik hullám gyakorlatilag lecsengett. Miután ismertette a kormányzati tájékoztatóoldalon olvasható kedd reggeli járványügyi- és oltási adatokat is, azokkal kapcsolatban elmondta: az oltópontokon jellemzően már a második adagok beadása történik. Ugyanakkor – mivel a vírus még mindig köztünk van – a szakember továbbra is az oltások felvételét javasolja azoknak, akik ezt még nem tették meg. Mint azt kifejtette: jelenleg csak a legszükségesebb oltópontok üzemelnek, de azok előtt is nyitottak, akik most regisztrálnak, és foglalnak időpontot. A Magyarországon használt hat féle vakcinából a tisztifőorvos szerint minden oltóponton van legalább három-négy, amelyek közül választani lehet. Azt is közölte, hogy további vakcina-szállítmányok érkeznek, kedden és szerdán 375 500 Pfizer, csütörtökön 36 ezer Janssen, pénteken pedig 64 800 Moderna. Úgy vélekedett, hogy „akik már felvették az oltást, nyugodtan várhatják a nyarat”.

„Ma még újabb tájékoztatást is adunk majd, ugyanis akinél az első oltást követően komolyabb reakció lép fel, és az orvos számára egy másik típusú vakcinát javasol, ezt az operatív törzs lehetővé teszi” – emelte ki.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja alacsonyan stagnál, de még nem érjük el a múlt nyári szintet. Ugyan Szombathelyen és Miskolcon enyhe növekedést tapasztaltak, de például Székesfehérváron és Tatabányán még a múlt hetihez képest is tovább csökkent a koncentráció. Még szembetűnőbb, hogy országosan 29 százalékos csökkenést mutat az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az előző hetihez képest, s ez a csökkenés Komárom-Esztergom megyében már elérte a 60 százalékot is. A fertőzöttek átlagéletkora nem változott, továbbra is az aktív munkaképes 40-49 éves korosztályt érinti leginkább. Az országos tisztifőorvos beszélt a szinte naponta változó vírusmutánsok új elnevezéseiről is, amelyekről a WHO döntött:

„a brit variáns lett az alfa, a dél-afrikai a béta, a brazil a gamma, és az indiai, amelyet eddig hazánkban csak három embernél mutattak ki, a delta”.

Kérdésekre válaszolva Müller Cecília megerősítette, hogy nem változtatnak az oltási protokollon, s marad a kétoltásos séma. Továbbá idő előtti arról is beszélni, hogy kell-e és mikor esetlegesen egy harmadik oltás is. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta, hogy hazánk már 12 országgal kötött megállapodást a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról, legutóbb Ciprussal. Az említett országok között van a Magyarországgal szomszédos Horvátország, Szerbia és Szlovénia is. Az operatív törzs pedig legközelebb pénteken tart tájékoztatót.