Befogadó szervezetet építünk – interjú Návai Anikóval, a HFPA magyar tagjával

A Golden Globe díjakról döntő Hollywood Foreign Press Association (HFPA) újságírószervezet körül egyre nagyobb a botrány Hollywoodban: szakmai hozzá nem értéssel és a fekete tag hiánya miatt faji alapon való megkülönböztetés vádjával illette a szakma az amúgy valóban körülbelül csak kilencven fős szervezetet. A jövőről és a lehetséges reformokról beszélgettünk a magyar taggal, Návai Anikóval.

A hazai sajtó sajátosan viszonyul a hollywoodi sztárinterjúkhoz. Az eredeti anyag kevés, ellenben sok a fordított szöveg. Különösen az internetes médiában. Magyarország pici ország és vagy nem, vagy csak nagyon ritkán szerepel a hollywoodi stúdiók térképén. A stúdiók a mozibevétel alapján rangsorolják a 15 nagy piacot, és eszerint osztják be a sztárok igen korlátozott idejét a legnagyobb amerikai és külföldi sajtó-orgánumok és a legnagyobb talkshow-k között. Ezért kapnak rendkívül kevés lehetőséget sztárinterjúkra a magyar újságírók, és dolgoznak legtöbbször "generic" interjúkból. Sajnos, ez a trend erősödik. A magyar médiában több helyen megjelent, hogy változásra kényszerítené Hollywoodot Kjersti Flaa norvég újságíró. Persze elsősorban a HFPA-t. 2020 augusztusában Ms. Flaa beperelte az HFPA-t és egyes tagjait, miután a szervezet elutasította az átalakítására tett kísérletét. Mielőtt Ms. Flaa beadta a periratokat, közölte, hogy a szövetségünk megveheti a hallgatását, ha eltekint a minden más jelentkező számára előírt tagfelvételi eljárástól, felveszi a szervezetbe, valamint fizet neki és ügyvédjének. Jogászaink már akkor tájékoztatták, hogy a tagság nem alku tárgya és nem eladó. Így kezdeményezte a pert, és azonnal világraszóló nemzetközi PR kampányt indított a szervezetünk ellen, amit még most is folytat. A pert azonban már kétszer elvesztette a Los Angeles-i szövetségi bíróságon. A 24.hu internetes portálon közölt Kjersti Flaa interjúban azt állítja: a magyar HFPA tag nagyon keményen dolgozott a bekerülése ellen, pletykákat is terjesztett róla. Mivel ön az egyetlen magyar tag, adott a kérdés. Ez nem igaz. Nem "dolgoztam ellene". Tény azonban, hogy megosztottam a kollégáimmal Ms. Flaa rendkívül sértő megjegyzését. 2018 februárjában ugyanis egy sajtónapon Ms. Flaa azt mondta nekem, hogy egy kollégánk - akit nagyra tartok és 30 éve a szövetségünk tagja - menjen nyugdíjba, mert már elmúlt hetvenéves. Mélyen sértőnek találtam ezt az életkorra vonatkozó diszkriminatív megjegyzést. Az HFPA-ben semmiféle diszkriminációnak nincs jogosultsága. Kjersti Flaa nem nevezte meg önt név szerint a 24.hu-n közölt interjúban, de egy zárójeles részben, „a szerk.” monogrammal csak nevesítették. Mivel korábban több alkalommal dolgozott a portálnak, minimum etikus lett volna megkérdezni önt is. Keresték? Sem a cikk írója, sem a szerkesztők nem kerestek meg, hogy szóljak hozzá a cikkhez. Bízom benne, hogy az olvasók sem értették, miért nem volt lehetőségem válaszolni erre az igen elfogult írásra. A Golden Globe körüli botrányt kirobbantó Los Angeles Times oknyomozó cikke szerint, a HFPA több tagjának a szakmai hozzáértése megkérdőjelezhető, míg profi és elismert zsurnaliszták hiába jelentkeztek a szervezetbe. Csak a magam nevében beszélhetek: több évtizedes újságírói munkásságom során soha senki nem kérdőjelezte meg magasfokú szakmaiságomat, és a mai napig kiváló kapcsolatban vagyok az összes szereplővel ebben a városban. Nem hiszem, hogy általánosítani lehet abban a kérdésben, hogy bizonyos újságírók miért nem kerültek be az HFPA-be. Minden jelentkező más. Az átalakulást szorgalmazó reform-tervünk részeként a Ropes & Gray LLP ügyvédi iroda most tekinti át a tagfelvételi kritériumokat és a felvételi eljárást. Értesülésem szerint javaslatot tesz majd a tagfelvétel menetére és a kritériumokra, és a módosított eljárást ezt követően hozzuk nyilvánosságra. A szervezetet számos kritika érte, köztük hogy bukott produkciókat jelölt Golden Globe-ra. Ilyen volt például Az utazó, vagy idén a Music, mely három Arany málnát kapott, mint az év legrosszabb filmje. Előfordul, hogy a sajtónak nem tetszik a válogatásunk, de vitathatatlan, hogy sokkal élesebb szemmel fedeztünk és fedezünk fel új és tehetségeket, és jóval előbb, mint a többi díjkiosztó szervezet. Egy áprilisban kiszivárgott e-mail folyamban Phil Berk, aki negyvennégy éve volt tagja és nyolc cikluson keresztül volt a HFPA elnöke, azt írta, hogy a Black Lives Matter mozgalom rasszista. Phil Berk már nem az HFPA tagja. A Los Angeles Times már említett cikkének leghangosabb felfedezése az volt: nincs egyetlen egy fekete tagja a sem a HFPA-nek. Ez hogyan fordulhatott elő? Az HFPA tagsága negyvennégy országot képvisel és tagjaink - az angol nyelven kívül - harminchárom nyelven beszélnek. Egyértelmű, hogy a korábbi felvételi kritériumaink elavultak, és szándékaink ellenére a szervezetnek nincs fekete tagja. Hosszútávon egy alapjaiban befogadó szervezetet kívánunk építeni nemcsak fekete, hanem latin és ázsiai újságírók számára is. Ezt hogyan gondolják megvalósítani? Van kvótaszám, ami el szeretnének érni? Dolgozunk a reformokon és aszerint az ütemezés szerint jelentjük be a terveinket, amit már nyilvánosságra hoztunk. Szövetségünk folytatja a kapcsolatteremtést a tanácsadó csoportokkal, elsősorban az újságírószövetségekkel. Az HFPA elkötelezte magát, hogy nyitott legyen a hiteles média-szervezetek tagjai előtt és csatornát biztosítson különböző bőrszínű újságíróknak. Szövetségünk el fogja törölni a tagfelvételhez mostanáig szükséges szponzorok jelenlétét, a tagság dél-kaliforniai lakcímhez kötöttségét, kiterjeszti a tagfelvételt azoknak a kvalifikált újságíróknak a számára, akik az Egyesült Államok területén élnek és külföldi médiának dolgoznak. és alternatív módszereket alkot a tagfelvételre, beleértve, hogy kiterjeszti az akkreditációs bizottságot és külső szakmai erőket von be hiteles sajtó-, és egyéb orgánumoktól, akik a bővítésre, az egyenlőségre és a befogadásra figyelnek majd. Továbbá megnyitjuk a tagfelvételt olyan újságírók számára is, akik nemcsak a print médiában dolgoznak. Az HFPA mindeddig Hollywoodhoz volt köthető. Lehetséges, hogy szélesebb körben működő szervezetté alakulnak? Terveink szerint változni fognak a tagsági jogosultsághoz és a tagként maradáshoz szükséges kritériumok, beleértve, hogy jelentős mértékben megnöveljük a tagjaink számát. Eltöröljük azt a feltételt, hogy az egyes tagoknak kötelező dél-kaliforniai lakcímmel rendelkezniük, és nyitottá válunk az Egyesült Államok területén élő és külföldi médiának dolgozó kvalifikált újságírók számára . Több szaklapban elemzik, hogy mi lenne a díjszezonnal, ha megszűnne a Golden Globe. Valósnak érzik ezt a veszélyt? A Golden Globe hatalmas érték, mint brand, mindannyiunknak érdeke, hogy megmaradjon. És amikor azt mondom, mindannyiunké, úgy értem, mindenkié, aki ebben a szakmában dolgozik: a stúdióké, a PR-cégeké, a sztároké és az HFPA-é. Természetesen remélem, hogy van jövője a díjkiosztónak, de nem találgatok a Golden Globe-bal kapcsolatban. Most a legfontosabb célunk és az elsődleges feladatunk a reform. Az NBC bejelentette, hogy 2022-ben nem közvetíti a gálát. Nem kötelezi erre szerződés a csatornát? Mint jeleztem, nem szeretnék találgatásokba belemenni a Golden Globe-bal kapcsolatban. Legfontosabb célunk és elsődleges feladatunk most - a reform.



Névjegy Návai Anikó Szegeden született, a nyolcvanas években Amerikába disszidált. A Voice Of America washingtoni irodájában kapott munkát, innen később kérte áthelyezését Los Angelesbe. 1999-ben vették fel a Golden Globe-díjakra szavazó HFPA-ba, amelynek egyetlen magyar tagja.