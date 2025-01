Gyászolják a 2016-ban elhunyt világsztárokat a Golden Globe-on

Az elmúlt évben a filmvilág olyan sok művészt veszített el, hogy az idei Golden Globe-gálának lesz egy "In Memoriam" része is - jelentette be Barry Adelman, a gála vezető producere. A díjakat magyar idő szerint vasárnap éjszaka, hétfőre virradóan adják át, a Kaliforniai álom című musical és a Holdfény című dráma is több kategóriában esélyes.