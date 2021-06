Tetejére borult egy autó az Astoriánál

A stadionok biztosításában utazó férfi harminc napig biztosan a rácsok mögött marad.

Arról is beszélt, hogy Tóth Csabának mint stratégiai tanácsadónak - aki tömegrendezvények biztonsági szervezésével foglalkozik - semmi köze nincs az egész ügyhöz, és ennek bizonyítására hajlandó hazugságvizsgálóra kötve vallomást is tenni. Az illető furcsának tartotta, hogy egy négy éve tartó nyomozás most jutott el odáig, hogy gyanúsítottak legyenek benne. A Fővárosi Törvényszék döntése nem végleges. Mint lapunk is beszámolt róla , a férfi a városligeti tiltakozások során vált a szélesebb nyilvánosság előtt ismertté, amikor a beruházás ellen tüntető ligetvédő aktivistákkal került konfliktusba. Neve egyébként felbukkant a Borkai-ügyben is, mert tanúvallomások szerint közbenjárt abban, hogy kiderítse, kik zsarolták meg a korábbi győri polgármestert.