A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, sajtóinformációk szerint a baleset idején beteget is szállíthatott a mentőautó.
Szombat éjjel a Tolna megyei Szárazdnál borult fel egy kocsi, amelynek sofőrje kizuhant a járműből és életét vesztette.
A baleset miatt a Hungária körúton is lépésben haladnak az autósok.
Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg.
Megszűnt az útlezárás Budapest VII. kerületében, a Rákóczi út és a Rottenbiller utca kereszteződésénél, ahol korábban baleset történt - közölte a rendőrség a honlapján.
Két személygépkocsi karambolozott Dabas külterületén, a települést Bugyival összekötő úton pénteken délelőtt.
Egy ember meghalt, egy megsérült, amikor autójuk felborult szombat délután a Zala megyei Teskánd közelében - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
Árokba hajtott és felborult egy autó Kisbajcson, a benne utazók közül ketten a helyszínen életüket vesztették, további két embert a mentők súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap hajnalban.
Felborult egy rendőrautó Budapesten, a Róbert Károly körúton - írja a 444.-hu.
Összetört és felborult egy gépjármű Budapesten a IX. kerületben, a Gubacsi út és a Timót utca kereszteződésében, ahol két gépkocsi összeütközött A balesetben elsődleges információk szerint négyen megsérültek.
Két ember megsérült, amikor felborult egy gépkocsi szombat délelőtt az M3-as autópályán, az érintett szakaszt Debrecen felé lezárták - tájékoztatott Szabó Csilla, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Lesodródott az útról, az árokba hajtott, majd felborult egy személyautó vasárnapra virradó éjjel az M5-ös autópályán, az elsődleges információk szerint a balesetben többen megsérültek - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Árokba csapódott és a tetejére borult egy autó a 12-es főúton Verőcén csütörtök délután, a sofőr megsérült. Az utat lezárták, a forgalmat elterelik - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a honlapján.
A 61-es számú főút 71. kilométerszelvényénél vasárnap kora hajnalban egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról,és felborult.
Felborult egy személyautó vasárnap hajnalban Heves megyében, a Maklár és Andornaktálya települések közti úton, a balesetben az elsődleges információk szerint öt ember sérült meg - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Átszakította a szalagkorlátot, majd tetejére állt egy személyautó az M3-as autópálya geleji szakaszán. A baleset miatt egy sávot lezártak a Nyíregyháza felé vezető oldalon - tudta meg a HavariaPress.