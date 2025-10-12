Felborult egy autó az M5-ösön, többen sérültek (sokkoló fotók!)

Lesodródott az útról, az árokba hajtott, majd felborult egy személyautó vasárnapra virradó éjjel az M5-ös autópályán, az elsődleges információk szerint a balesetben többen megsérültek - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).