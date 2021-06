Sörből és trágyából készítettek környezetbarát rovarirtót

A keverék, amelyet spanyol kutatók mixeltek, képes kiirtani a talaj kártevőit, nem bántja a szükséges mikroorganizmusokat, és még a terméshozamot is növelheti.

A rovarirtók nemcsak a kártevőket, de az ökoszisztéma szempontjából nélkülözhetetlen rovarokat is pusztítják. Egy új kutatás szerint két természetes alkotóelem – sör-melléktermékek és trágya - keveréke megoldhatná a problémát – írta az NRGReport.com . Az elmúlt évtizedekben több rovarirtót tiltottak be a világon az emberi egészségre és természetre gyakorolt káros hatásaik miatt, de a probléma még mindig jelen van, az Európai Unióban is engedélyezettek olyan szerek, amelyek elpusztítják például az élelmiszeripar számára nélkülözhetetlen méheket. A spanyol Neiker Baszk Mezőgazdasági Kutatóintézet szakértői a sörkészítés és a mezőgazdaság melléktermékeit összekeverve olyan rovarirtót készítettek, amely képes kiirtani a talaj kártevőit, nem bántja a szükséges mikroorganizmusokat, és még a terméshozamot is növelheti. A szakértők két, korábbi kutatásaikban már bizonyított mellékterméket vizsgáltak: a repcepogácsát, amely jelentős mennyiségű fehérjét tartalmaz, kéntartalmú aminosavakban gazdag, valamint a préselt cukornádat. Ezek magas nitrogéntartalma biztosítja a jó mikroorganizmusok fennmaradását, de elpusztítja a fonálférgeket és a többi, talajban lévő kártevőt. A keverékhez friss tehéntrágyát adva készült el a környezetbarát, káros kémiai szerektől mentes rovarirtó. A szakértők azt találták, hogy a keverék már egyetlen kezelés után jelentősen csökkentette a gyökér göbösödését. A Frontiers in Sustainable Food Systems tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a természetes szernek más pozitív hatásai is vannak; egyéves használat után például 15 százalékkal magasabb volt a terményhozam, mint a hagyományos rovarirtók használatával, és megnőtt a talajban található hasznos mikroorganizmusok száma is.