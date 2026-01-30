Átfogó vizsgálatot végzett a Pesticide Action Network Europe: az EU-ban 85 százalék, egyedül Magyarországon 100 százalék volt a gyümölcsökben előforduló, nem lebomló és egészségre ártalmas peszticidek jelenlétének az aránya.
A keverék, amelyet spanyol kutatók mixeltek, képes kiirtani a talaj kártevőit, nem bántja a szükséges mikroorganizmusokat, és még a terméshozamot is növelheti.
Nem ez az első, rosszul végződött rovarirtás a városban.
Fokozhatják a cöliákia kockázatát a vérben felhalmozódó mérgező anyagok – derült ki egy fiatalok körében elvégzett vizsgálatból.
Évente több ember hal meg öngyilkosság miatt, mint háborúban - derült ki az Egészségügyi Világszervezet hétfőn közzétett jelentéséből. A WHO szerint szigorítani kellene a rovarirtókhoz való hozzáférést.
A dohányzók nikotinfüggőségéhez hasonlóan a méhek rászokhatnak a rovarirtóval kezelt táplálék ízére - írta az MTI brit kutatók felfedezése nyomán.
Százhúsz embernek kellett elhagynia az otthonát péntek este Balmazújvárosban, miután kiszórt rovarirtó szer vízzel elegyedve reakcióba lépett, és kellemetlen szagú gázt fejlesztett - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője.
A tojás azonosító száma alapján igyekezett megtalálni a Magyar Nemzet azt a magyar termelőt, amelytől a tiltott szermaradványos tétel származott. A lap nem járt sikerrel, miután nem lehetett teljes bizonyossággal beazonosítani a vállalkozást.
A fipronillal szennyezett tojást tartalmazó élelmiszerből, nevezetesen a Tamago Ei-Omelett-Block nevű fagyasztott, félkész termékből egy budapesti vállalkozáshoz szállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elrendelte az érintett tétel forgalomból történő kivonását. A hatóság továbbra is azt javasolja: fogyasszunk magyar tojást.
Súlyos egészségkárosító hatású rovarirtószerrel szennyezett tojással árasztottak el 12 uniós országot. Magyarország eddig megúszta.
Több millió tojást kell megsemmisíteni, miután kiderült, hogy a holland Chickfriend nevű cég fipronillal, azaz rovarirtószerrel fertőtlenített több száz holland és belga tojásfarmot. A vállalat két vezetőjét letartóztatták - írja az Euronews.
Az imidacloprid nevű növényvédő szer okozza a közelmúlt jelentős madárpusztulását Európában holland kutatók szerint.