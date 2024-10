Egyre több hazai cég csökkenti karbonlábnyomát zöldáram származási garanciákkal

A tevékenységüket fenntarthatóbbá tenni kívánó hazai vállalatok érdeklődése folyamatosan növekszik a megújuló villamos energia beszerzését lehetővé tevő származási garanciák (Guarantee of Origin, GO) iránt. A kereslet az árfolyamok konszolidálódása által hajtott erősödését az ajánlatkérések számának emelkedése mellett az is jelzi, hogy az MVM Csoport villamosenergia-nagykereskedője, az MVM Partner Zrt. 88%-kal több ügyletet kötött a GO-piacon 2024 első hét hónapjában, mint az előző év azonos időszakában.