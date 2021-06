Dacos, szolgalelkű magyar - Demény Péter marosvásárhelyi költő a napi politikai történésekről

Idén online közvetítéseken láthatnak-hallhatnak részleteket a Wagner-rajongók a Müpából, a Ring-ciklus 2019-es színrevitele felvételről megy. Ez a produkció DVD-n is megjelent, megerősítve mind azt a jót, amit az élő előadásokon tapasztaltunk.

A Müpa Wagner-napjainak az volt a nyeresége, vonzereje, hogy azt a zenei világot, amit az operák képviselnek, mivel a lejátszóbetrendezések meglehetősen korlátozottan képesek csak visszaadni az otthonok szobáiban, teljes élményt nyújtóan kaphattuk meg a Bartók-teremben. Az elmúlt évek nagy sikere volt a teljes Ring félig szcenírozott előadása: most megjelent négy dobozban ott van a 2019-es színrevitel DVD-ken rögzítve. Az előadás így teljesen más ligában játszik, már nem csak emlék az emlékkel vethető össze – ha sportszerűek akarunk lenni –, hanem ilyen-olyan formában, VHS-en, DVD-n, interneten megtekinthető más, felvételekkel is, amelyek operaházakban készültek. Ezekből tucatnyinál több is van, és erős a mezőny, minthogy a teljes Ring-megvalósításokhoz csak akkor érdemes hozzáfogni, ha a legjobb erők állnak rendelkezésre. A Müpa kissé hátrányból indul, gondolhatnánk, hiszen, csak félig szcenizált előadásokat produkálhattak a hangversenyteremben megvalósításban résztvevők, de valójában nem így van. A Ring-rendezések különféle módokon próbálnak megküzdeni az ellentmondással, a meseszerű, mitológiai keretek között súlyos társadalmi, emberi konfliktusokról, problémákról kell szólni a színházban. A rendezők gyakran trükköznek, a feladattal, különben is a rendezői operajátszás a divat, tehát legtöbbször nincsenek stilizált ógermán öltözékű, istenek, sárkányok, sellők, modernebb korokba helyeződik a történet, az „üzenet” a lényeg, nem a körítés. Ily módon a Müpa-színrevitel akár operaházban is megjelenhetne, hiszen a nagy LCD-panelek gyakorlatilag teljes értékű hátteret képesek varázsolni, a táncosok, némán mozgó szereplők jelmezekben vannak, néha kellékek is megjelennek a jelmezt nem, néha azonban karakterüknek megfelelő ruhát viselő énekesek kezében. A háttérvetítések képei és a többi említett színpadias elem feltűnése azonban sokszor esetleges, néha kifejezetten felesleges, jó, ha éppen nem zavarják a valódi történésekre az odafigyelést. Figyelemre méltó kivétel az óriások bábfeje a magasban. Volt is kisebb füttyögés, búzás a Götterdammerung végén, amikor Schörghofer is megjelent a színpadon. A közeli képek felnagyítják azt, ami a nézőtérről is feltűnt, hogy a valódi operai elemek részleges hiányát milyen kitűnő színészvezetéssel pótolja a rendező, amiben persze segítségére voltak maguk az énekesek is. Nagyon erősek a Wotan-Loge-Alberich-jelenetek a Rheingoldban, főleg Kálmán Péter, és Christian Farnz énekesi-színészi játéka volt – a már általunk az élő előadás hallatán is dicsért – karmesteri-zenekari teljesítménnyel együtt lenyűgöző. Kitűnt hasonló erények miatt a felvonások, jelenetek sokaságából a Siegfried első felvonása is, itt már A vándor (Wotan) szerepében valódi súlyos egyéniség, Tomasz Konieczny lépett fel, és nagy. Az énekesválasztás végig megfelel a magas követelményeknek – külön öröm, hogy sok-sok magyar szereplő van –, egyedül Stuart Skelton Siegmundja, amely sem alkatilag, sem hangilag nem ide való. „Fischer Ádám aprólékosan kidolgozott mindent zenekarával, ami ahhoz szükséges, hogy a teljességét értsük: minden, szó szerint minden árnyalatot ki tudtak a zenészek fejezni; akár pianissimóban akár fortissimóban és ami legalább ilyen fontos, végig nagyon is szép hangzásokkal. Szilárd alapokat kap tehát az egészen kiváló nemzetközi énekesgárda, hogy azt, amit érthetően deklamálva – ez Fischer elsődleges elvárása volt velük szemben – el kell tudni énekelniük, és színészileg el kell tudniuk játszani, megvalósíthassák” – írtuk a két éve. A DVD-k azt bizonyítják: nem tévedtünk. De így jobban odafigyelve, más rögzített előadásokkal – köztük Fischer 2016-os bécsi felvételével – összehasonlítva az is kiderült, mi az alapja annak a varázslatnak, ami a Müpa Ringjét magával ragadóvá teszi. Ez pedig az, hogy a zenekar tagjai egyénenként is kiemelkedőt nyújtanak: szólisták, vagy kisebb együttesek játszanak kamarazenei hangversenyeken megkívánt igényességgel – persze a teljes nagyzenekar is megszólal, ha kell – a karmester intencióinak megfelelően, aki megjegyezte, hogy a Müpában „intimebb, bensőségesebb Wagnert lehet megmutatni”. A DVD-k azt (is) bizonyítják: ez zenei téren tökéletesen sikerült és amit színházként látunk, az is sokszor a csúcson van. Ezek miatt van a helye ennek a Ringnek a legjobbak között. Infó Wagner Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdammerung Külföldi és hazai énekesgárda, a Magyar Rádió szimfonikus Zenekara, a Magyar Rádió Énekkara, Honvéd Férfikar, vezényel Fischer Ádám, rendező Hartmut Schörghofer A felvételek a 2019-es júniusi Wagner-napokon készültek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben