A Jobbik következetes akar lenni, ezért megszavazza a pedofiltörvényt

Márai Sándort a Fidesszel és az DK-val szemben is érdemes idézni – derült ki a parlament hétfői ülésnapján.

Harmincezren vettek részt a Fudan-egyetemről szóló „szavazáson”, 248 híján mindenki elutasította a kormány tervét – mondta a parlamentben napirend előtt Szabó Tímea. A Párbeszéd képviselője szerint az 540 milliárd forintos hitel miatt ez országos kérdés, nem csak a fővárosiakat érinti. Orbán Viktor hazudott a nyilvánosságnak, amikor azt mondta, még semmi nem dőlt el a Fudannal kapcsolatban, hiszen kedden a kormánytöbbség megszavaz két ezzel kapcsolatos törvényt, aminek értelmében négy budapesti ingtatlant és 600 millió forintot már átadnak az egyetemet irányító alapítványnak. A Párbeszéd szerint a 2022-es választás egy az egyetemről szóló országos népszavazás is lesz majd. Dömötör Csaba a Miniszterelnökség államtitkára válaszában azt mondta, még semmilyen kidolgozott terv nincs az egyetemről, ha ezek meglesznek, utána támogatják, hogy népszavazás döntsön róluk. (A két törvényjavaslatról nem beszélt a kormány képviselője.) Egyébként pedig dugók vannak Budapesten, amire Karácsony Gergely azt mondja, menjen inkább gyalog, aki haladni akar. Keresztes László Lóránt (LMP) bírálta Dömötör válaszát, mondván, az cinikus, egyébként pedig, ha nem vonja vissza a kormány a két törvényjavaslatot, akkor semmibe veszi az emberek véleményét. Az MSZP a parlament tavaszi ülésszaka alatt ezer milliárd forint közvagyont szerveztek ki közalapítványokba, a teljes magyar felsőoktatás erre a sorsra jutott. Erről bezzeg nem tartottak nemzeti konzultációt. Schanda Tamás az Innovációs-, és Technológiai Minisztérium államtitkára válaszában semmi érdemit nem mondott, csak az LMP-t vádolta azzal, hogy „nem lehet más a politika”. Gyurcsány Ferenc a DK elnöke felszólalásában abban reménykedett, az utolsó olyan tavaszt zárja a parlament, ahol a Fidesz adja a kormányt, ők ezen dolgoznak. A mérsékelt jobb-, és baloldal számára egyaránt elfogadható lehet Márai Sándor értékítélete, aki az Egy polgár vallomásaiban azt mondta, a történelemben volt pár nemzedék, amely az értelem fölényét hirdette az ösztönpolitikával szemben. A Fidesz az utóbbit képviseli, a választók legalantasabb ösztöneire játszva, azzal visszaélve vonja meg a lehetőséget a nemzettől, hogy okos vitában döntsön a jövőjéről. Ha az emberek erre rájönnek, a kormány bukni fog. Dömötör Csaba Márai kommunistákra vonatkozó mondatával válaszolt ("A kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt."), mire Gyurcsány Ferenc kiabálni kezdett. Dömötör Csaba szerint a DK folytatott ösztönpolitikát, amikor az emberekre lőttek a rendőrök 2006-ban, ösztönpolitika az újságírók, köztisztviselők fenyegetése, amit a DK politikusai megtettek már. Az ellenzék pedig emellett megemelné az adót is. Tóth Bertalan az MSZP frakcióvezetője a nyugdíjemelésről beszélt, szerinte a minimális emelés csak azt fedi el, hogy a járvány alatt 30 ezren haltak meg, miközben a Fidesz oligarchái rengeteg közpénzt loptak. Ha a Fidesz lemondana a minimálbér adójáról, az érintettek évente 300 ezer forinttal lennének gazdagabbak. Rétvári Bence szerint a kormány adóvisszatérítési terveit kritizálni elvetemültség az ellenzék részéről. A minimálbér 73 ezer forint volt 2010-ben, most ezt 163 ezer forintra emelte a kormány. Az ellenzék pedig megvonta a támogatását Hadházy Ákos független képviselőtől, mert kritizálta őket. (Hadházy Ákos a Momentum jelöltje az előválasztásokon.) Jakab Péter azt üzente felszólalásában a Fidesz képviselőinek, hogy ne vonuljanak ki a felszólalásai alatt, mert ez a munkahelyük, azért kapják a fizetésüket, hogy végighallgassák. Majd azt mondta – tévesen – hogy „már a pápának is ciki találkozni” a kormány képviselőivel. A felszólalás után Kövér Lászlón azt kívánta Jakab Péternek, hogy a nyáron pihenje ki magát, hogy „jobb mentális állapotban térjen vissza”. Orbán Balázs államtitkár szintén azt mondta, Jakab 5 perces felszólalásából 4.5 perc csak saját magáról szólt, ráadásul a pártelnök eladta a pártját a posztkommunista oligarcháknak. Felidézte, hogy Jakab Péter tavaly év elején is azt mondta, ha a DK egy mazsola szimbolikus értelemben, akkor ő ebből nem kér, ehhez képest most Gyurcsány Ferenc visszatérését készíti elő. Selmeczi Gabriella a Fidesz részéről azt mondta, a járvány elleni védekezésben az ellenzék nem segített, kamu híreket, kamu videókat terjesztettek arról, hogy tíz a kórházból hazaküldött betegből kilenc meghalt. Eközben a kormány elkezdte például visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat és adómentességet ad a 25 év alatti fiataloknak. Rétvári Bence EMMI államtitkár válaszában azt mondta, az ellenzék semmilyen formában nem segítette a védekezést.