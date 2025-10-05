A világhálón keringő felvételek szerint az orosz erők kivonultak Herszonból

A kivonulás során felrobbantottak több hidat, a távközlési tornyot, a közműveket, a tartományi energetikai létesítményeket, az erőművet és a csatornarendszert is. A Kreml eközben hajlítja a valóságot, azt állítja, hogy a kivonulástól függetlenül semmiféle változás nem állt be a szeptember végén annektált térség státuszát illetően.