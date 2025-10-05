Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított menetrendet - közölte az amerikai elnök szombaton.
– Nem fogjuk cserben hagyni azokat a szövetségeseket, akik kiállnak a demokratikus jogokért az autokraták és a leendő diktátorok ellen, sem Európában, sem a világ többi részén – hangsúlyozta a Nyílt Társadalom Alapítványok elnökhelyettese.
Az OSF-től kapott működési támogatás nem pusztán irodabérlésre, rezsifizetésre és dologi kiadásokra használható fel, hanem lehetővé teszi, hogy a civil szervezet gyorsan és hatékonyan lépjen fel – például ügyvédi költséget fizessen – jogsértések esetén.
Az Open Society Foundations folyamatban lévő átszervezéséről még nincsenek végleges döntések, de továbbra is Európa-szerte támogatják a civileket, mindenütt kiállnak a demokrácia, az emberi jogok és az elszámoltatható kormányzás mellett.
Maroknyian emlékeztek az utolsó szovjet katona távozására a Karmelita kolostor mellett. Videó!
A zsoldossereg alapítója, Jevgenyij Prigozsin szerint elvonulnak sebeiket nyalogatni. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, látták a bejelentést, de nem kommentálhatja.
A DK offshore-botránnyal kétes hírnevet szerző elnökségi tagja nem méltó a parlamenti mandátumra - jelezte a párt.
Kivonta magát a balatonvilágosi képviselő-testület az aligai magaspartra tervezett luxusingatlanok ügyéből. Se a per, se az elővásárlási jog nem érdekli őket. A bíróság viszont a közérdekre hivatkozva egyelőre felfüggesztette az építkezést.
A kiújult rendszámtáblavita miatt az ország északi részén élő szerb kisebbség jelentős része kivonult az állami szervekből. A megüresedett pozíciókat, hivatalokat most mindenütt albánokkal tölthetik fel.
Az ukrán hadsereg különleges műveleti erői Herszonban, a többi ukrán védő pedig a város szélén tartózkodik - hozta nyilvánosságra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében.
A kivonulás során felrobbantottak több hidat, a távközlési tornyot, a közműveket, a tartományi energetikai létesítményeket, az erőművet és a csatornarendszert is. A Kreml eközben hajlítja a valóságot, azt állítja, hogy a kivonulástól függetlenül semmiféle változás nem állt be a szeptember végén annektált térség státuszát illetően.
Az orosz Mercedes-Benz egységek új tulajdonosa az Avtodom márkakereskedő holding lesz.
A legnagyobb magyar kereskedelmi bank közleményben figyelmeztet erre. Még nem eldöntött kérdésről, csak egy lehetőségről van szó, az ukrán bankjával kapcsolatban pedig optimistább a pénzintézet.
A bamakói junta Oroszország felé fordult és gyakorlatilag kirakta a franciákat - mondta Marsai Viktor Afrika-szakértő.
Története legsúlyosabb válságban van Zuckerberg üzlete: jönnek fel a konkurens cégek, csökken a felhasználók száma, sokba kerül a Metaverzum, egyre nehezebb az adatgyűjtés. Mi lesz az óriásvállalattal?
A GDPR kimondja, hogy az európai felhasználók adatait európai szervereken lehet csak tárolni, amerikain nem.
Formálisan befejezte az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció az Iszlám Állam (Daes) elleni iraki harci misszióját. Az erről szóló bejelentés azonban nem több politikai szemfényvesztésnél.
Az előírt határidő előtt, helyi idő szerint hétfőn éjfélkor az utolsó amerikai katona is elhagyta Afganisztánt.
Az amerikai elnök szerint diplomáciai, nemzetközi nyomással kell az emberi jogok, a nők jogainak megsértőit rábírni: változtassanak viselkedésükön.
Az államfő lemondott és külföldre menekült, a kormány békés hatalomátmenetről tárgyal. Összefoglalónk a legfrissebb afganisztáni fejleményekről.
Peking mindössze békét és stabilitást akar a szomszédjában.
A vállalat Németországot, az Egyesült Államokat és Lengyelországot tekinti prioritásnak beruházásai számára.
A főpolgármester szerint a Fidesz által támogatott gyűlöletkeltő, gyermekeink jövőjét veszélyeztető törvények ellen fel kell venni a kesztyűt.
Kompromisszumként felmerült, hogy a szeptember 11-ig tervezett távozást már július elejéig végrehajtják, cserébe a szélsőségesek békén hagyják a külföldi erőket.
Joe Biden szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok lezárja történetének eddigi leghosszabb háborúját, az afganisztáni konfliktust.