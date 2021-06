Hidegzuhany a hajrában

A magyar labdarúgó-válogatott több mint 80 percig állta a sarat Portugália ellen, a vége mégis 3-0-s vereség lett a csoportkör első fordulójában.

Három órával a Magyarország–Portugália Európa-bajnoki csoportmérkőzés kezdete előtt lehetetlen volt parkolóhelyet találni a Puskás Aréna környékén. A szurkolók jegyére ráírták, melyik fél órás időintervallumban kell a bejárathoz érniük. A kapukat 15 órakor nyitották, érdemes volt pontosan érkezni. Aki nem késett, öt perc alatt bejutott.

Négy óra magasságában hatalmas dugók voltak Zuglóban, autóval csak araszolt a sor a főbb utakon, egy idő után már a buszok sem közlekedtek mindenütt. A portugálokat szállító busz is csak rendőri segítséggel jutott át a kocsisoron a Hungária körúton. Alig több mint fél órával a kezdés előtt a hangosbemondó elkezdte bemutatni a játékosokat, de a legnagyobb üdvrivalgást Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, míg a leghangosabb füttyszót Cristiano Ronaldo, a portugálok szupersztárja kapta.

Orbán Viktor miniszterelnök egy Dzsudzsák Balázzsal közös fotót töltött fel közösségi oldalára a VIP szektorból, míg Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a közönség padsoraiból posztolt képet Kerpel-Fronius Gábor alpolgármester és Kukorelly Endre író társaságában.

Marco Rossi nem okozott meglepetést a kezdőjével, a megszokott 3-5-2-es formációban küldte a pályára a játékosait. Öt percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, a magyar védők nagyon nem álltak a helyzet magaslatán, de Gulácsi Péter ki tudta ütni Diogo Jota 16 méterről eleresztett lövését.

A 27. percben a magyarok saját tizenhatosuk előtt elveszítették a labdát, Bernardo Silva már épp lőni készült, amikor Willi Orbán bevetődve szerelt. A 37. percben jártunk már, amikor Rui Patriciónak is dolga akadt, egy szélről elvégzett szabadrúgás után Szalai Ádám nem túl veszélyes fejesét húzta le. A 40. percben Jotát találták meg, a háta mögé jött a labda, így fordulatból hét méterről lőtte telibe Gulácsit. A 43. percben Cristiano Ronaldo kapta a szélről a labdát, ám négy méterről a kapu fölé bombázott. A hajrára a magyar csapat nagyon beszorult, jókor jött a szünet.

Nem tért vissza még a nézőtérre az összes szurkoló, amikor a többiek felszisszentek, Pepe bólintásánál nagyot kellett nyújtóznia Gulácsinak. Az 50. percben Szalai Ádám válaszolt, nem jöttek a társak, így 25 méterről megcélozta a portugálok kapuját.

Az 56. percben Szalai Ádám jelezte a közönségnek, hogy ideje magasabb magasabb intenzitással szurkolni, Sallai Roland pedig egy átlövéssel köszönte meg az üdvrivalgást. A 68. percben Gulácsi védett hatalmasat, szögletre tolta Bruno Fernandes 22 méterről eleresztett bombáját.

A 80. percben váratlanul megzörrent a portugál háló, a csereként beállt Schön azonban méteres lesen volt. Repültek a sörök a pálya irányába, egy szurkoló pedig dühében berohant a pályára. A 84. percben jött a portugál válasz: Guerreiro nem túl acélos lövése úgy pattant meg Orbánon, hogy Gulácsinak esélye sem volt (0-1). Alig ocsúdtunk fel, Orbán rántotta le a tizenhatoson belül Rafa Silvát, a büntetőt pedig Ronaldo váltotta gólra (0-2). A portugáloknak mindez nem volt elég, a hosszabbításban Ronaldo a magyar kapust kicselezve másodszor is betalált (0-3).

Folytatás szombaton Franciaország ellen, amely lapzártánk után lépett pályára Németország vendégeként.