Rekordokat döntöget a hőség az Egyesült Államokban

Nem várt akadály miatt késik egy 33 kilométeres útszakasz átadása Romániában. Az ország déli részén található Galac városában még tavaly szeptemberben írták alá az erről szóló szerződést, amelyen a közelgő választások miatt a miniszterelnök és a közlekedési miniszter is tiszteletét tette. Akkor azzal számoltak, hogy sikerül lecsökkenteni az eredetileg 12 hónaposra szánt tervezési időszakot, és talán már idén elkezdhetik az építkezést. Ehhez képest most ott tart a történet, hogy csak 2021 szeptemberében kezdődhet meg a tervezés és legkésőbb 2022 végén maga a tényleges munkavégzés. A késés oka egészen banálisan hangzik: a szerződés aláírását szeptember végén kezdték el, és januárban fejezték be, mivel a hatályos törvények szerint



az érintett feleknek a dokumentum minden egyes oldalát le kell pecsételnie. Jelen esetben egy közel 3500 oldalas szerződésről van szó, amelyet ráadásul három példányban kell aláírni, illetve oldalanként aprólékosan lepecsételni.