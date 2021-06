Szijjártó az ENSZ különleges előadóját is ledorongolta a Kúria elnökének kinevezése kapcsán

Pontosabban az általa vezetett, édesapja nevét viselő tudásközpontnak. Amely eddig több mint 4 milliárd forint állami támogatáshoz jutott, de a közpénzt viszonylag nagyvonalúan kezelte.

A Miniszterelnökség vizsgálatot indít annak feltárására, hogy az Antall József Tudásközpont számára hatékonyan és méltóan használta-e fel az állami forrásokat – válaszolta Orbán Balázs államtitkár Ungár Péter érdeklődésére. Az LMP országgyűlési képviselője írásbeli kérdést nyújtott be Gulyás Gergely tárcavezetőhöz arról érdeklődve, hogy mi folyik az AJTK-nál. Május végén a Direkt36 arról számolt be, hogy az Antall Péter által vezetett Antall József Tudásközpont munkatársai a járvány előtt évi 15-20 külföldi utazást bonyolítottak, és ezeken rendszerint pazar hotelekben szálltak meg. Az utazásokra évente több tízmillió forint ment el, és időnként közpénzből számolták el olyan kirándulások költségeit is, amelyek nem voltak részei a hivatalos programnak. Jutott még több százezer forint Samsonite bőröndökre, magánkórházra, de előfordult, hogy néhány zacskó Dunakavicsot vagy párezres minibár-fogyasztást is elszámoltak költségként. Az évről évre növekvő kormányzati támogatás ellenére az alapítvány kasszája gyakran kiürült , és az alkalmazottak többször heteket-hónapokat vártak arra, hogy fizetést kapjanak. A szervezet már több mint négymilliárd forint állami támogatást kapott. Ungár Péter a kormány hivatalos álláspontjáról érdeklődött az ügyben. Azt kérdezte, hogy indul-e belső vizsgálat a tudásközpont pénzügyi elszámolásáról, és felülvizsgálják-e a 2021. évre vonatkozó támogatásokat. A Miniszterelnökséget vezető miniszter nevében Orbán Balázs válaszolt . Az államtitkár azzal kezdte válaszát, hogy a néhai kormányfő özvegye által 2009-ben létrehozott alapítvány „hiánypótló oktatási és kutatási munkát végez, képzéseket és konferenciákat szervez, valamint könyvkiadói tevékenységet folytat politikai- és társadalomtudományi témákban”.