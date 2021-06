Magyarország visszaállítja június 24-én belső schengeni határain a rendes átjárást

Abban mindenképpen egyedi, hogy lényegében számolatlanul tudja elnyelni a közpénzmilliárdokat és egyéb állami vagyonokat.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a korábbi szakkollégiumi mozgalomhoz hasonlóan egy "furmányos magyar lelemény", melynek célja, hogy a nemzet felívelő korszakaiban megtalálja, kiemelje, segítse és képezze a tehetséges és hazaszerető magyar fiatalokat

- mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, az MCC kuratóriumi elnöke szerdán Budapesten, amikor okleveleket adott át az intézmény egyik programját elvégző hallgatóknak. Az MTI tudósítása szerint Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy a mai közjogi méltóságok is a szakkollégiumi mozgalomból érkeztek, és egy esetleges politikai váltás esetén is valószínűleg sokan ugyanonnan jönnének. Mint fogalmazott, Magyarországon "ez egy pártpolitikai logikán átívelően létező jelenség". Azt mondta, büszke a 25 éve "magyar leleményként" indult Mathias Corvinus Collegiumra, amely arra a gondolatra épült, hogy kell lennie egy olyan intézménynek, amely nem kötődik egyetlen egyetemhez vagy diszciplínához sem, mert egy ilyen kötődés szűkítést jelentene. "Kell egy olyan ernyőintézmény-rendszer, amelyik több egyetemhez, több tudományterülethez kötődik és mindenhonnan gyűjti a legtehetségesebb fiatalokat" - mondta. Hozzátette: nem elég a tehetségekkel akkor foglalkozni, amikor bekerülnek az egyetemre, hanem már az általános iskolától segíteni kell őket, akár a nyugdíjba vonulásukig. Egy olyan programot kell kialakítani, ami hálót, dobbantót biztosít a fiataloknak, hogy be tudják járni az útjukat - mondta a kuratóriumi elnök. Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés tavalyi döntése eredményeként a Mathias Corvinus Collegium által indított programot "horizontális és vertikális értelemben is kiterjesztett módon" 35 helyen, egyszerre 10 ezer fiatallal foglalkozva folytatják a következő években. Mint mondta, nekiálltak kiépíteni az infrastrukturális hátteret, továbbá felépíteni a szellemi közeget, ami ahhoz kell, hogy a tehetséggondozó program sikeres lehessen. Azt hangoztatta, két dologban hisznek; a hazaszeretetben és a nemzetközi versenyképességben. Hozzátette: előbbi a mindennapi patriotizmust jelenti, amely nem politikai, hanem emocionális, identitáskategória, utóbbi pedig a mindenek feletti minőségről szól. Orbán Balázs az MCC Vitaakadémia-képzését teljesítőknek szóló oklevelek átadásán azt mondta,