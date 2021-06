Napi vírus: 113 új fertőzött, meghalt 4 Covid-beteg

Kórházban még 320 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45 ember lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 375 923, közülük 4 299 073-an már a második oltásukat is megkapták. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Továbbá ugyancsak regisztrálhatnak a Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyarok is, oltásuk a közeljövőben megkezdődik. Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.