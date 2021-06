Vizsgálják a hazánkban elérhető vakcinák hatékonyságát

Müller Cecília országos tisztifőorvos korábban arról beszélt, hogy az ellenanyagteszt csak korlátozottan alkalmas a védettség kimutatására. A kabinet mégis a vizsgálat mellett döntött.

– tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A kormánylap közlése szerint az egy éven át tartó összehasonlító elemzés során a Nemzeti Népegészségügyi Központ az oltást követően kialakult ellenanyagszintet méri, az Országos Onkológiai Intézet pedig a celluláris immunválasszal kapcsolatos vizsgálatokat végzi el. Az említett vizsgálatok megismétlése háromhavonta szükséges. A vérvétel országosan három helyen, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben, valamint a Pécsi Tudományegyetem oltópontjain zajlik. A teljes immunitást (celluláris és humorális) is vizsgáló kutatásokba összesen 3211 személyt vontak be, a beérkező adatokat pedig az Országos Onkológiai Intézet kutatócsoportja dolgozza fel. A tárca tájékoztatásában hangsúlyozta, ezek az eredmények folyamatosan rendelkezésre állnak, hogy a kormány a szakmapolitikai intézkedések meghozatalakor is felhasználja azokat. Kitértek arra is, hogy a teljes ismeretanyag nyilvánosságra hozatalára a kutatás lezárását követően lesz lehetőség. A döntés annak fényében némiképp meglepő, hogy - mint lapunk is megírta