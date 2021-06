Fegyvergyárban fotózott a román miniszter, nem kellett volna

Elég a személyit felmutatni és szabad az út.

- írja az ország járványügyi tájékoztató oldalára hivatkozva a portfolio.hu. A cikk szerint azok a beutazók, akik az Európai Unióból vagy a schengeni térség országaiból érkeznek Horvátországba, és országuk rajta van a ECDC zöld listáján, ugyanolyan feltételek mentén léphetnek be az országba, mint a járvány előtt (tehát elég egy sima személyi), amennyiben nem mutatják a koronavírus-fertőzés tüneteit és nem is léptek közeli kapcsolatba koronavírus által fertőzött személlyel. Ezen a listán Magyarország is a zöld országok csoportjában van. A tájékoztatás megjegyzi, ha valaki esetleg nem zöld országból érkezik, akkor neki ugyanúgy szükséges a negatív PCR-teszt vagy az oltás meglétének igazolása. A gazdasági hírportál emlékeztet, a Horvátországgal kötött megállapodás értelmében Magyarországról május 6. óta léphetnek be karantén és tesztkötelezettség nélkül azok, akiknek van védettségi igazolványa és oltási igazolása.