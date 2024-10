Eldőlt az M1 részegen bejelentkező riporterének sorsa

Ma délelőtt a köztévé Balatoni nyár című műsorából derült ki, hogyan döntöttek Bencze Péter sorsáról, aki szombaton igencsak illuminált állapotban jelentkezett be a Bajai Halfőző Fesztiválról. Maga a riporter jelentette be, hogy maradhat a tévénél, de három hónapig nem kerülhet képernyőre, majd azt is elmondta, mi miatt került olyan állapotba, hogy egyenesen állni, de már beszélni sem tudott rendesen.