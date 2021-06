Kemény kérdést kapott a Hír TV-ben a Fidesz szóvivője

A „vakcinabőség” miatt 35-ről 21 napra csökkentették a két dózis felvétele közötti különbséget.

Péntektől ismét háromhetes különbséggel kell beadni a Pfizer második oltását – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken. Az ezzel kapcsolatos szakmai protokollt minden, az oltásban részt vevő egészségügyi szolgáltató megkapja – tették hozzá. A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs a harmadik hullám kezdetén rendelte el, hogy a Pfizer-vakcinát az akkor aktuális alkalmazási előirat szerinti 21 nap helyett 35 napos különbséggel adják be annak érdekében, hogy az akkor még korlátozott mennyiségben érkező vakcinákból minél előbb minél többen megkapják az első oltásukat. „Miután a tömeges oltási szakasz már véget ért, és vakcinabőség van Magyarországon, a továbbiakban már nem szükséges ezt a protokollt fenntartani” – fogalmaztak. Ezért akik ezután kapják meg a Pfizer-vakcinából az első oltásukat, ismét 3 hét különbséggel számíthatnak a második oltásra. Akik már korábban megkapták az első oltásukat és már időpontot is kaptak a második oltásra, azok számára nincs változás – közölték. Mint a kormányzati oldalon írták, a Pfizer-vakcinából heti rendszerességgel érkezik szállítmány, így a www.eeszt.gov.hu online időpontfoglalóban folyamatosan lehet Pfizer-oltást foglalni. Emellett a háziorvosok is kapnak Pfizert, ha ezt az igényüket a megyei oltási munkacsoport felé jelzik. Jelenleg kizárólag ezt a vakcinát lehet alkalmazni a 12-18 éves korosztály oltására.