Díjaznák az iskolaőröket

„Az év iskolaőre” címet augusztus 20-án fogják a legjobbnak átadni.

- derül ki a Hivatalos Értesítő péntek este megjelent kiadásában. Eszerint a „Az év iskolaőre” elismerést és az ezzel járó tárgyjutalmat az iskolaőr állományilletékes parancsnoka és az iskolaőrség vezetőjének javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány adományozza. Az indoklás szerint az kaphatja meg, akinek elismerését a megyei koordinátor és a feladatellátási hely szerinti intézmény vezetője támogatja, valamint aki a munkaköréből adódó alapfeladatait legalább egy teljes tanéven keresztül kiválóan teljesíti. Az átadásra minden évben augusztus huszadikán kerülne sor, és az érintettet a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalomban is részesítheti - ez minden bizonnyal pluszpénzt jelent. Ugyan fotót vagy bármi, vizuális ábrázolást nem tartalmaz a közlés, ám ugyanakkor pontosan leírja, hogyan is néz ki a már említett tárgyjutalom. „Az év iskolaőre” díj pajzs alakú fatalpon (...) logót mintázó, 110 mm-es, fotómart, festett, műgyantázott plakett, „A …. év iskolaőre díj” vésett sárgaréz táblával, amelyen az elismerésben részesült iskolaőr neve is szerepel.” Lapunk még márciusban írt arról , hogy összesen négy alkalommal indult büntetőeljárás iskolaőröket érintő bántalmazás miatt, ám előfordult, hogy az iskolaőr lépett fel agresszívan.