Politikusok „értékelése” a világraszóló magyar focisikerről

A magyar labdarúgó válogatottnak a világbajnok franciák ellen elért döntetlenje után összeszedtük politikusaink vidám Facebook-bejegyzéseit.

A focistáink győzelemmel felérő Eb-eredménye, ahogy várható volt a kormánypárti és az ellenzéki politikusok között is szabályos meccs kezdődött a Facebookon: ki tud minél figyelemfelkeltőbben örülni az 1-1-re végződött Magyarország–Franciaország mérkőzés eredményének, s ha lehet némi politikát is beleszőni abba. „Mi, magyarok” – írta tömören bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök egy, a Puskás Arénában készített halszemoptikás fotó kíséretében.

Ennél jóval hosszabban pikírtebben örült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: „A héten több nyugat-európai médium (és politikus) is aggodalmának adott hangot amiatt, hogy »egyes helyeken« teltházas stadionokban játsszák az EB-meccseket. Köszönjük szépen, értünk, vagyis az »egyes helyek«-ért nem kell aggódni. Gyorsabban kellett volna oltani és akkor máshol is lehetne ilyen hangulat” Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke bejegyzésében arról értekezett : „Gyönyörűre sikerült a függetlenség napja!” Több kormánypárti parlamenti képviselő sportosabbra vette a figurát. Közülük Kubatov Gábor , a Ferencváros elnöke úgy fogalmazott: „Bravúr a javából! Megálljt parancsoltunk a világbajnoknak. Ami nem ment a németeknek, nekünk sikerült! Készülj, München, nyerni megyünk!” Hollik István , a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint „Ennyire döntetlennek még nem örültünk!” Kósa Lajos szerint „Csak Mbappe játékospiaci értéke magasabb, mint a teljes magyar válogatotté, mégis a franciák futottak az eredmény után”. Nagy önbizalommal posztolt Varga Judit igazságügyi miniszter is: „Az Eb eddigi legjobb meccsén, a világ legjobb csapata ellen csodálatosan teljesített a magyar válogatott! Csak így tovább, evés közben jön meg az étvágy!” Az ellenzékiek sorában talán Karácsony Gergely , Budapest főpolgármestere, a Párbeszéd társelnöke volt a leggyorsabb bejegyzés-lövő. Az előválasztáson miniszterelnök-jelöltként is induló politikus már 2022-re hangolhatott: „Ilyen az, amikor a túlerőt felülírja a hit, a szív és az akarat.” Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a válogatott kapusának, Gulácsi Péternek egyik bravúros védése fotójával illusztrálta véleményét : „Az igazi hálóőr. A meccs embere. Magyarország 1:1 Franciaország. Csoda a Puskásban!” Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, aki szintén ellenzéki kormányfő-jelölt aspiráns lenne azt posztolta : „Életünk egyik legszebb fociélménye a magyar-francia 1:1. Köszönjük szépen!” „Köszönjük fiúk, fantasztikusak vagytok!” – jegyezte a magyar gólnak a Facebook-oldalára mellékelt fotója szerint önfeledten örülő MSZP-s társelnök, Kunhalmi Ágnes.