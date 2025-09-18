A női politikusoknak sokkal keményebb kommentekkel kell szembesülniük az online platformokon, mint a férfiaknak – erre az eredményre jutott egy kutatócsoport.
Politikusok, volt politikusok, a kormánypárthoz vagy ellenzékhez tartozó gondolkodók közül többen is tanítottak vagy még mindig tanítanak magyar egyetemeken.
Miközben a vízügyi szakemberek szerint rekordokat dönthet a Dunán és a Lajtán az árvíz, az országban már egyre több katona és politikus is aktivizálta magát. Előrejelzések szerint lassacskán elhagyja térségünket a hatalmas csapadékot okozó ciklon, de az árhullám elhúzódhat. Előfordulhat, hogy kedden a Margit-szigetet a gyalogosok előtt is lezárják.
Idén is megválasztottuk az év legjelentősebb külpolitikai személyiségeit. Az esztendőnek akadtak hősei, olyan személyiségek, akik valamilyen oknál fogva kitűntek a többiek közül, akár pozitív, akár negatív értelemben. Őket vettük számba szubjektív összeállításunkban, a teljesség igénye nélkül.
Hazánkban a megkérdezettek egyötöde úgy általában nem bízik az emberekben, csak Argentínában és Peruban bizonyultak bizalmatlanabbnak a válaszadók.
Szakértői szerepben próbálnak feltűnni, de legfőképp a sajtót próbálják kikerülni a magyarországi politikusok azzal, hogy egyre gyakrabban a közösségi oldalaikon osztanak meg fontos híreket.
Már csak a lelki egészségünk érdekében is: hogy bele tudjunk nézni a tükörbe, és ne kelljen azt éreznünk, szó nélkül vonulunk a vágóhídra. Azt látom, hogy ezzel továbbra sem vagyok egyedül – így érvel a közéleti kiállás fontossága mellett Juhász Vera aktivista. Sokan vannak, akik hol szelíd megértéssel, hol éles kritikával szemlélik az ellenzék útkeresését, de nem várnak a pártokra. Velük vagy nélkülük, ügyekért harcolnak. Ők azok, akik maradtak.
Az egyik cég informatikai titkosításokat fejleszt, ehhez pedig rendelkezik engedéllyel az FSZB-től. Van, aki feltehetőleg Paksnak lobbizik, a háború után alapított egyik, rövid életű cégnek pedig az oroszországi kommunisták egyik politikusához volt köze.
Az ukrán elnök több olyan korábbi ukrán politikust is megfosztott állampolgárságától, akik még Viktor Janukovics korábbi államfő elnökségének idején töltöttek be fontosabb tisztségeket.
A Pedro Sáncheznek küldött levelet még időben sikerült hatástalanítani. Az Egyesült Államok és Ukrajna spanyolországi nagykövetségére is küldtek, az utóbbi egyik alkalmazottja könnyebben megsérült, miután egy hasonló szerkezet felrobbant.
A megkérdezettek 20 százaléka azonban pozitívan viszonyul hozzá.
A magyar labdarúgó válogatottnak a világbajnok franciák ellen elért döntetlenje után összeszedtük politikusaink vidám Facebook-bejegyzéseit.
Leginkább a spanyolok, legkevésbé pedig a hollandok támogatnák, ha robotok ülnének a parlamentben egy tizenegy országot érintő felmérés eredménye szerint. A magyarokat nem kérdezték.
Egy korábbi kormányfő is póruljárt a választási bizottság szigora miatt.
Már a a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) belső szabályzata is rögzíti: az országgyűlési képviselőket nem jogosítja fel a parlamenti igazolványuk arra, hogy bármikor belépjenek a közmédia épületébe, és ott felvilágosítást kérjenek a köztestület munkájáról.
Orbánt unokák borították be, Gyurcsány máglyarakást készített, Lázár magával Jézuskával konzultált – a legerősebb üzenetet azonban a Momentum elnökétől kaptuk.