Az ellenzékiség utolsó oszlopai – Akkor is aktívan tenni kell egy normálisabb országért, ha éppen reménytelennek látszik a helyzet

Már csak a lelki egészségünk érdekében is: hogy bele tudjunk nézni a tükörbe, és ne kelljen azt éreznünk, szó nélkül vonulunk a vágóhídra. Azt látom, hogy ezzel továbbra sem vagyok egyedül – így érvel a közéleti kiállás fontossága mellett Juhász Vera aktivista. Sokan vannak, akik hol szelíd megértéssel, hol éles kritikával szemlélik az ellenzék útkeresését, de nem várnak a pártokra. Velük vagy nélkülük, ügyekért harcolnak. Ők azok, akik maradtak.