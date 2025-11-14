Elmaradt a sorsolás

Annyi minden történ eddig is ezen a tornán, hogy már csak az hiányzott: az F csoportban az argentinok mögötti második helyen ugyanolyan teljesítménnyel végezzen Nigéria és Irán csapata, s így - más megoldás nem lévén - sorsolás döntsön a továbbjutó kilétéről.