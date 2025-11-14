Cristiano Ronaldót kiállították.
Egy hosszabbításban szerzett góllal Portugália 2-1-re legyőzte Csehországot kedden a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság csoportkörében.
Marokkó 2-1-re legyőzte Kanadát, míg Belgium és Horvátország 0:0-ás döntetlent játszott egymással. Horvátország másodikként jutott tovább, Belgium kiesett.
Az EURO2020 Labdarúgó Eb-szombati eredményei alapján még nyitott a továbbjutás kérdése az F csoportban.
Meglepetésszerű győzelmet aratott a mexikói válogatott a németekkel szemben a 35. percben, a korábbi címvédők csak két kapufával tudtak válaszolni.
Péntek este Anglia Skóciát fogadja a Wembley Stadionban. Az egykor évenként megrendezett párharc fénye az utóbbi évtizedekben kissé megkopott, a mostani, összességében 113. összecsapás azonban várhatóan ismét tele lesz szenvedéllyel, legalábbis ezt vetíti előre, hogy több tízezer skót drukkert várnak Londonba.
Pénteken kezdődik meg a szurkolók által régóta várt labdarúgó Európa-bajnokság. Lapunk hatrészes sorozatot indított, amelyben bemutatjuk a viadalon résztvevő csapatokat, illetve ismertetjük a programot. Összeállításunkat a magyarok F jelű csoportjával zárjuk.
Annyi minden történ eddig is ezen a tornán, hogy már csak az hiányzott: az F csoportban az argentinok mögötti második helyen ugyanolyan teljesítménnyel végezzen Nigéria és Irán csapata, s így - más megoldás nem lévén - sorsolás döntsön a továbbjutó kilétéről.