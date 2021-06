Megkerülhetetlen Mészáros Lőrinc közvetítő cége

Díjengedményt ígér, így a korábbi tagadás ellenére mégis Mészáros Lőrinc alkuszcégén keresztül bonyolítanák le a BKV milliárdos biztosítás-beszerzését.

Megkerülhetetlenné vált a biztosítási piacon a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Jó példa erre az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzat tulajdonában álló BKV, amelynek menedzsmentje az igazgatósági ülésen azzal érvelt a NER tagjaként működő alkusz bevonása mellett, hogy a biztosítási piac saját szabályrendszer szerint működik, így a cégvezetés hiába kezdeményezett „felsővezetői egyeztetéseket több biztosító társaságnál”, azok csak a jelenlegi kondícióknál kedvezőtlenebb feltételekkel vállalták volna 2022-re a vagyon- és felelősségbiztosítást. (Vagy magasabb árért, vagy nagyobb önrész ellenében.) De szerencsére bejelentkezett Keszthelyi Erik cége, a Hungarikum, amely vállalta, hogy „közreműködik a 2022-től esedékes vagyon- és felelősségbiztosítások beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásában”. Sőt a jelenlegi szerződéses árnál is olcsóbb díjak „elérését irányozza elő” a jelenlegi biztosítási feltételek mellett. Igaz, garanciát azért nem vállalt erre, ahogy ezt az igazgatóság tagjai szóvá is tették. A BKV vezetése ennek ellenére úgy vélte, hogy nélkülük nem tudnak kedvező tartalmú és díjazású szerződést tető alá hozni, mivel a közlekedési cég nem túl kívánatos szerződéses partner. Bár a teljes biztosítási díj 2019-ben 458 millió forint, tavaly októberig 381 millió volt. Nem kis vita után az igazgatóság végül minimális többséggel elfogadta a biztosítási piacot letaroló Mészáros-Keszthelyi-féle cég bevonására vonatkozó javaslatot. Mindez azért különösen érdekes, mert a BKV áprilisban hevesen tagadta a Népszava értesülését, miszerint alkuszt vonna be a biztosítási közbeszerzési eljárásba. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BKV három évre szóló vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése az év végén jár le. A főváros közlekedési társasága pedig jó előre nekilátott új partnert keresni, részben azért, hogy megfelelhessen a törvény által előírt folyamatos biztosítási kötelezettségnek, részben a cég 1700 milliárdra becsült értékű vagyonának védelme okán. A jogszabály ugyan csak a vasúti felelősségbiztosítás meglétét írja elő – ez körülbelül a negyedébe kerülne a jelenlegi kiterjesztett védelemnek –, de a közlekedési vállalat megfelelő mértékű pénzügyi tartalék híján a korábbi évek megszokott gyakorlata szerint inkább kiterjesztett felelősség- és vagyonbiztosítást kötne. Ez ugyanis minden a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járműre és vagyontárgyra kiterjed, így bármilyen káresemény – baleset, vihar, stb. - esetén fizet a biztosító a szerződésben meghatározott limitösszegekig. Az óvatosság indokolt, hiszen egyetlen CAF villamos totálkárosra törése, kiégése több száz millió forintos kárt jelenthet. A BKV információink szerint csomagban (több biztosítást kötne egy szerződés keretében) szerződne három évre, egy éves hosszabbítási opcióval. A cég abban bízik, hogy ezzel kissé lenyomhatják az ajánlati árakat, főként, ha a Hungarikum is segédkezik. Nem először teszi. A BKV évek óta a Hungarikumot kéri fel a közreműködésre. De korábban - az azóta felszámolt - Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) is a NER-kedvenc alkuszának segédletével kötötte meg a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását, valamint az összes fővárosi cég teljes járműflottájának casco és kötelező biztosítását, illetve a BVH cégek kombinált vagyon- és felelősségbiztosítását. Utóbbi tavaly járt volna le, de a BVH a Hungarikummal folytatott tárgyalások eredményeként nem írt ki új tendert, hanem a régi meghosszabbítása mellett döntött.