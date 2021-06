Startol a magyar oltásturizmus, a "kínai vakcinások" Romániába és Szerbiába járnak

Arról egyelőre nincs tudományos adatsor, hogy milyen következményei lehetnek a ráoltásnak.

Volt, aki a háziorvosa jóváhagyásával, volt, aki a doktor és családja elől eltitkolva utazott a szomszédba, hogy Pfizerral oltakozzon. HIRDETÉS Ingyenes kereskedői csomag » Noha hivatalos protokoll Magyarországon nincs arra vonatkozóan, hogy ha valakinek a szervezetében két oltás után sem alakul ki a koronavírussal szembeni védettség az antitest- és sejtes vizsgálat alapján, kaphat-e egy harmadik, úgynevezett booster oltást, nem lehetetlen feladat hozzájutni a harmadik dózishoz. Rusvai Miklós virológus szerint annak érdemes újabb vakcinát kapnia, akinek a szervezete nem termelt immunválaszt. A probléma itthon elsősorban a kínai vakcinával oltott 60 év felettieket érinti: feltűnően sokan vannak közülük olyanok, akiknél többfajta laborvizsgálat elvégzése után is az az eredmény jött ki, hogy nincs megfelelő számú antitestjük, vagyis erősen megkérdőjelezhető a védettségük, írja a 24.hu . A portál egy 60 évnél idősebb olvasója márciusban megkapta mindkét dózis kínai vakcinát. A második adag után két héttel elvégzett antitestvizsgálata azt mutatta, szervezetében nincs ellenanyag. Májusig várta, hátha történik valami, aztán elment a háziorvosához, aki azt javasolta neki, hogy mivel a vizsgálatok alapján olyan, mintha be sem oltották volna, próbálkozzon külföldön, hátha kap másik oltást. A 24.hu olvasója így is tett, miután megtudta, hogy Romániában regisztráció nélkül is beoltják a külföldi állampolgárokat. Kétszer utazott ki Aradra, egy autós oltóponton kapta meg az első, három héttel később pedig a második Pfizer-oltást is. Vagyis összesen négy adag oltást kapott: két kínait Magyarországon, és két Pfizert Romániában. (Ahogy itthon, úgy Romániában is ki kell tölteni egy nyilatkozatot, amiben a betegségeken kívül rákérdeztek arra is, hogy az elmúlt négy hétben kapott-e bármilyen oltást. Mivel nyolc héttel a második kínai vakcina beadása után ment Romániába, ezzel sem volt probléma.) A román oltási protokoll lazább, mint a hazai, ezt tudják kihasználni azok a magyarok, akik hiába vették fel itthon az oltást, a tesztek alapján nem védettek a koronavírussal szemben. Romániában a regisztrált állampolgárok oltópontra mehetnek oltakozni. A nagyobb oltási kampányok során azonban bevásárlóközpontok parkolóiban autós oltópontokat is megnyitnak, ahol előzetes regisztráció nélkül, a személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával uniós állampolgárokat is beoltanak, sőt a román belügyminisztérium honlapján a külföldieket oltásra buzdító szöveg is található. Helyi forrásaink szerint a Romániában beoltott 4,5 millió ember közül amúgy körülbelül 20 ezer volt külföldi állampolgár. A 24.hu úgy tudja, A magyar-román kettős állampolgárok Janssen-vakcinát kaphatnak például a nagylaki határállomáson, a román személyi igazolványuk felmutatása után. Ez azért is előnyös, mert a Johnson & Johnson oltóanyagából egy dózis is elég, vagyis nem kell kétszer utazniuk az oltásért azoknak, akik ezt a megoldást választják. Érdemes tudni, hogy aki Romániában is oltakozik, papírt ugyan kap az oltásról, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe viszont nem kerül fel a vakcinálása, így ha Magyarországon csak kínai vakcinát kapott, akkor ez irányadó a külföldi utazásoknál. Duda Ernő ennek ellenére is arra biztat mindenkit, hogy próbálja elintézni magának a Pfizert. A szegedi virológus a Szabad Európának arról beszélt, sokan vannak olyanok, akik ezt Magyarországon kívül, szomszédos országban oldják meg. Nemcsak Románia úti cél, hanem Szerbia is, ahol szintén tárt karokkal várják a külföldi oltakozni vágyókat. Március végi adatok szerint addigra több mint 22 ezer külföldi kapott ott oltást.