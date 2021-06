Csőre töltött fegyverek és hegyekben álló pénzkötegek - ezeket találták Tóth Csabáéknál (videó)

Egy kisebb háborút is megvívhattak volna, annyi pisztolyra és lőszerre bukkantak az adóhatóság emberei.

Csaknem egymilliárdos kárt okozott a költségvetésnek az az őrzés-védelemmel foglalkozó bűnszervezet, melynek tagjait munkatársaink fogtak el a közelmúltban. A bűnbandától luxusautókat, ingatlanokat, jelentős bankszámlavagyont és rengeteg készpénzt foglalt a NAV, de csőre töltött éles lőfegyverek is előkerültek a kutatásokon - írta Facebook-oldalán a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV). A bejegyzésből nem derül ki, de a hvg.hu úgy tudja,

A stadionok biztosításában utazó férfi a Ligetvédők elleni fellépésével vált hírhedté . Nemrég azért került letartóztatásba, mert a gyanú szerint cége maffiaszerűen csalt adót. Az akció nagyságát mutatja, hogy 205 ember mintegy 105 helyszínen csapott le. A nyomozók egy 76 millió forint értékű Ferrarit, muzeális jellegű autókat és egy kishajót is foglaltak, valamint nagyjából 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak. A rengeteg lefoglalt készpénz egy része befalazott, rejtett páncélszekrényekből került elő a cégháló titkos irodáiból. 16 embert hallgattak ki gyanúsítottként, négy embert már le is tartóztattak. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folyik. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár 20 év börtönt is kaphatnak.