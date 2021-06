Létrejött a megállapodás, elmarad a sztrájk Veresegyházán

Magyarországon mintegy 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.

Tavaly Franciaország, Olaszország és Németország konszolidált bruttó államadóssága volt a legmagasabb az EU-ban, ebben a három országban haladja meg egyedül a 2 ezermilliárd eurót az államadósság mértéke – írja a Portfolio az Eurostat friss jelentése alapján. A koronavírus miatt viszont nincs olyan ország a listán, ahol az egy év alatt ne nőtt volna az államadósság.

Magyarország a maga 106 milliárd eurójával nagyjából a középmezőnyben foglal helyet, nálunk mintegy 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.

Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy a teljes államadósságból mekkora részt birtokolnak a háztartások és az őket segítő nonprofit intézmények. Magyarország, ahogy egy éve, most is az előkelő harmadik helyen van az uniós rangsorban. A magyar háztartásoknál több államadósságot csak az olaszok és a portugálok birtokolnak. Az olaszoknál volt némi visszaesés a háztartások által birtokolt adósságállományban, Portugáliában pedig stagnált az állomány. Összegében a lengyel, ír és román lakosság államadósság-állománya nőtt a legtöbbet egy év alatt.

Ha viszont az arányokat nézzük, Magyarország az első a sorban. A tavalyi adatok szerint a magyar lakosság kezében van arányaiban a legtöbb államadósság az EU-n belül, 24 százalékkal.

A lap megjegyezte, hogy ez a 24 százalék visszaesést mutat a 2019-es 27 százalékhoz képest, ami visszavezethető javarészt arra, hogy a MÁP+ piaca érezhetően telítődik, másrészt a pandémia is befolyásolta a számokat, az emberek kevesebb megtakarítást helyeztek el lakossági állampapírokban tavaly. Hasonló trendet lehet megfigyelni Máltában is, ahol a korábbi, 23 százalék fölötti lakossági arány 19 százalékra csökkent, és Portugáliánál is visszaesést lehetett látni. Tíz százalék feletti aránnyal a listán ezeken az országokon kívül csak Írország van. Vannak a listán olyan országok is, ahol a lakossági állampapír-vásárlás egyáltalán nem honosult meg, 14 tagországban a lakossági arány nem haladja meg az 1 százalékot sem a teljes államadósságon belül.