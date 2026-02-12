Hankook a darázsfészek

Darázsfészekbe nyúlt Orbán Viktor, amikor az elmúlt pénteken Szöulban Dél-Korea "számunkra rendkívül szimpatikus kultúrát képviselő", magyarországi "zászlóshajójának" nevezte a Hankook gumiabroncsgyártó céget - állítja Vegyipari Dolgozók Szakszervezete, amely nem először teszi szóvá a cég szakszervezet-ellenességét, a dolgozókkal szembeni jogtalanságokat. Megnyert perek sokasága bizonyítja a VDSZ igazát, bár akadtak olyan ügyek is, amelyeket elbuktak.