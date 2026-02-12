Ha nincs érdekvédelem, akkor nincs belső kényszerítő erő sem, hogy megfeleljenek például a környezetvédelmi előírásoknak.
A szakszervezettel történt egyezség alapján a termelésben dolgozók 340 000 forint egyszeri bérkiegészítésben részesülnek a júliusi bérkifizetéssel. „Elmentünk a falig” – fogalmazott a szakszervezet vezetője.
Június 4-e óta tart a sztrájk a székesfehérvári alumínium-feldolgozónál.
Hatodik napja tart a sztrájk.
A vállalkozások többsége nyugodt lehet, hogy a szabálysértések nem derülnek ki, mert 30-40 évet kell várni egy ellenőrzésre, olyan kevés a munkavédelmi ellenőr Magyarországon.
A szakszervezetek béremelési igénye nem ért össze az olajcég tiszaújvárosi leányvállalatának ajánlatával, így most felmérik a gyáregység dolgozóinak munkabeszüntetési hajlandóságát.
A munkaügyi ellenőrzések szerint egyre kevesebb a jogsértés a szabadságok kiadása körül. A szakszervezetek nem így látják, szerintük a dolgozóknak alig van lehetőségük a pihenésre.
Július 1-től 4 százalékos béremelést kapnak a GE Aviation veresegyházi dolgozói, a szakszervezet és a cégvezetés pedig megkezdi a kollektív tárgyalásokat.
Levelet írt a miniszterelnöknek a VDSZ elnöke. Azt kéri, rendelje el az oltásra behívott munkavállalók fizetett, igazolt távollétet biztosító munkáltatói kötelezettségét.
Csak azt felejtette el a külügyminiszter, amikor aláírta a munkaerőkölcsönző céggel a stratégiai megállapodást, hogy a válság miatt elsőként a kölcsönzött dolgozók kerültek utcára.
Főként szabadságolással igyekeznek kezelni a cégek a gyárleállások és iskolabezárások miatt munkából kieső dolgozók helyzetét. A kényszerszünet azonban nem pár hétig tart majd.
Komoly jutalmat ígér a Hankook azoknak a dolgozóknak, akik nem lépnek sztrájkba. Azt is közölték: a munkabeszüntetés ideje alatt nem tárgyalnak.
Darázsfészekbe nyúlt Orbán Viktor, amikor az elmúlt pénteken Szöulban Dél-Korea "számunkra rendkívül szimpatikus kultúrát képviselő", magyarországi "zászlóshajójának" nevezte a Hankook gumiabroncsgyártó céget - állítja Vegyipari Dolgozók Szakszervezete, amely nem először teszi szóvá a cég szakszervezet-ellenességét, a dolgozókkal szembeni jogtalanságokat. Megnyert perek sokasága bizonyítja a VDSZ igazát, bár akadtak olyan ügyek is, amelyeket elbuktak.