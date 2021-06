Tizenhárom uniós tagállam ítélte el Magyarországot a homofób törvény miatt

Németországban is téma lett a kezdeményezés.

A tolerancia és a szabadság jele lett volna, ha szivárványszínű díszkivilágítást kaphatott volna a müncheni Allianz Arena a német és a magyar válogatott szerdai Európa-bajnoki mérkőzésén - közölte kedden a bajor miniszterelnök az MTI szerint. Markus Söder Twitter-bejegyzésében kiemelte: sajnálatos, hogy a bajor tartományi fővárosban fekvő stadiont nem szabad a szivárvány színeivel megvilágítani, hiszen ez "a tolerancia és a szabadság jó jele" lett volna. "Ki kell állnunk a kirekesztéssel és a diszkriminációval szemben" - tette hozzá a legkisebb német kormánypártot, a Keresztényszciális Uniót (CSU) is vezető tartományi kormányfő. A német politika legfelső szintjén mások is bírálták az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) keddi döntését, amellyel elutasították a müncheni városvezetés kérését a rendkívüli díszkivilágítás engedélyezésére. Az UEFA döntése "keserű, de várható volt" - írta ugyancsak a Twitteren Michael Roth, a külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere, hozzátéve, hogy az elutasítás miatt a szurkolóknak a stadion lelátóin szivárványszínű és a transznemű zászlóval kell kifejezni szolidaritásukat a Magyarországon és a máshol Európában élő LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszex) emberek iránt. "Az LMBTI-jogok emberi jogok" - írta Angela Merkel kormányának államminisztere. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) főtitkára, Paul Ziemiak szerint az UEFA "téves és csalódást keltő" döntést hozott az Allianz Arena szivárványszínű díszkivilágításának megtiltásával. A döntés révén "hiteltelenek" az UEFA rasszizmus és diszkrimináció elleni kampányai - áll a politikus Twitter-bejegyzésében, amely szerint a labdarúgó tornák "a sokszínűség, a nyitottság és a kölcsönös tisztelet ünnepei". A CDU/CSU pártszövetséggel kormányzó szociáldemokraták (SPD) főtitkára, Lars Klingbeil azt írta, hogy eleve nem várt sokat az UEFA-tól, és a díszkivilágítást elutasító döntés azt mutatja, hogy "még cikibbek vagytok annál, amit gondoltam". "Szégyelljétek magatokat" - írta a politikus. Több német társadalmi szervezet is tiltakozott, több aréna üzemeltetője, köztük a berlini olimpiai stadioné (Olympiastadion Berlin GmbH) pedig közölte, hogy a müncheni mérkőzés idejére szivárványszínű díszkivilágítást kap az épület. Ugyanakkor a szövetségi parlament (Bundestag) legnagyobb ellenzéki pártja, a jobbközép CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) üdözölte az Allianz Arena szivárványszínű díszkiválígásának betiltását. Egyáltalán nem helyénvaló az az "arrogancia, amelyet a német politika európai partnerországaink felé mutat", ezért helyes az UEFA döntése - közölte Alice Weidel, az AfD társ-frakcióvezetője. Mint lapunk is megírta, korábban egy petíció indult azért, hogy a stadion kapjon szivárványszímű kivilágítást - így tiltakozva a Fidesz múlt hét kedden elfogadott törvénye ellen, amely lényegében egyenlőségjelet tesz a pedofília és a homoszexualitás között. Az UEFA végül nem engedett a nyomásnak. Bencsik András kormánypropagandista ezzel kapcsolatban azt közölte: Németország a homokosok Mekkája lett.