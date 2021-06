Szivárványszínű kivilágítást kap az Allianz Aréna mellett található szélerőmű szerda este

A most bejelentett adagokat a jövő évben szállítják le.

Az EU a Moderna gyógyszergyártó céggel kötött oltóanyag-vásárlási szerződése alapján további 150 millió dózis, koronavírus elleni vakcinát rendel meg az amerikai vállalattól - jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője a testület keddi sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

A bizottságnak a Modernával februárban megkötött második szerződése értelmében a brüsszeli testület 2021-ben és 2022-ben további 150-150 millió adag oltóanyagot vásárolhat a tagállamok nevében. Az új szerződés lehetőséget biztosít arra is, hogy az unió az oltást alacsonyabb és közepes jövedelmű országoknak adományozza, vagy átirányítsa más európai országokba. Az összesen 300 millió adag vakcina első felét már kiszállították a tagállamokba, míg a hétfőn bejelentett további 150 millió adagot a jövő évben szállítják le. A szóvivő közölte: a bizottság módosította a Modernával kötött második szerződését annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az olyan oltóanyagok beszerzését, amelyek jobban védenek a különböző vírusváltozatok ellen, továbbá biztonságosabbak a gyermekek számára is. A szóvivő azt is bejelentette, hogy a tagállamok támogatják a bizottság tervét az oltóanyagok ideiglenes exportkontrolljának szeptemberig tartó meghosszabbításáról. Az EU erről a napokban hozhat döntést, mivel a mechanizmus határideje június vége lenne. Az exportkontroll, amely januárban lépett hatályba, megköveteli az unióval szerződést kötött vakcinagyártó vállalatoktól, hogy előre értesítsék a tagállami hatóságokat a legyártott vakcinák kivitelének szándékáról. A mechanizmus lehetővé tette az EU-ban gyártott, több százmillió adag oltás szállítását a világ több tucat országába. Ezidáig egyszer fordult elő, hogy az EU blokkolta az AstraZeneca vállalat 250 ezer dózis vakcinájának szállítását Ausztráliába, miután a cég közölte, hogy nem tudja a szerződésekben rögzített oltóanyag-mennyiséget küldeni az uniós tagállamok számára.