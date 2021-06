Tour de France: szlovénok kontra Ineos

Tadej Pogacar és Primoz Roglic számít a szombaton kezdődő viadal fő esélyesének, míg a brit sztárcsapat elképesztően erős sorral száll harcba a győzelemért.

Tadej Pogacar, a Tour de France címvédője fantasztikus formában várja az idei francia kerékpáros körverseny szombati rajtját. A 22 éves szlovén két éve tört be az elitbe, 2019-ben harmadik lett a Vueltán, tavaly pedig még nagyobb meglepésre megnyerte a Tourt. Pogacar 2021-es szezonja egyelőre álomszerűen alakul, márciusban megnyerte a Tirreno-Adriaticót, aztán harmadik lett a baszk körön. A folytatásban behúzta az öt Monumentum egyikét, a Liège-Bastogne-Liège-t, a múlt héten pedig a szlovén körversenyen nem talált legyőzőre. Egy éve egyértelműen a Jumbo-Visma irányította az eseményeket a Touron, ugyanakkor Wout Van Aert és Tom Dumoulin személyében hiába voltak erősebb segítői Primoz Roglicnak, mégis be kellett érnie a második hellyel. Az UAE Team Emirates 2021-re meg tudta erősíteni csapatát, Pogacar fő segítője az a Rafal Majka lesz, aki 2016-ban pöttyös trikóban térhetett haza a Tour de France-ról, s többször is top 10-es volt Grand Tourokon. A lengyel mellett még Davide Formolóra valamint a korábbi világbajnok Rui Costára hárulhat fontos szerep a hegyeken, ám idén még egyikük sem közelítette meg legjobb formáját. UAE-s erősítések ide vagy oda, Roglic sora így is erősebbnek tűnik, Sepp Kuss sok másik csapatban kapitány lenne, de Robert Gesink és Steven Kruisjwijk is fontos segítő lesz az emelkedőkön. 2012 óta mindössze kétszer – tavaly és Vincenzo Nibali 2014-es sikerkor – fordult elő, hogy a Tour de France-t nem az Ineos Grenadiers (korábbi nevén Team Sky) valamelyik versenyzője nyerte. A brit csapat évről évre elképesztően erős csapatot vonultat fel, de idén talán minden korábbinál ütősebb a névsor. Az Ineosnál megtippelni sem lehet ki lesz a kapitány, hiszen lehetőséget kap a 2018-as Tour de France-győztes Geraint Thomas, a Giro d'Italián két éve diadalmaskodó Richard Carapaz, valamint a tavaly első Tao Geoghegan Hart is. A három élmenőt az idei Touron Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Luke Rowe és Dylan van Baarle segíti majd. A 36 éves Porte tavaly még egy másik csapat színeiben lett harmadik a Touron, néhány hete pedig megnyerte a Dauphiné Libérét, így ő amolyan titkos jolly jokerként ugyancsak az esélyesek közé sorolandó. Két év kihagyás után újra elindul a francia körversenyen Chris Froome, a viadal négyszeres győztese. A 36 éves szupersztár még 2019-ben bukott hatalmasat, 60 km/órás sebességgel ütközött egy kőfalnak. A bringás eltörte jobb combcsontját, a csípőjét, a könyökét és néhány bordáját, az ütközés miatt eszméletét is elveszítette. A formáját azóta sem tudta igazán visszanyerni, idén pedig már nem az Ineosban, hanem az Israel Start-Up Nationben versenyez. Froome maga is tudja, hogy nincs esélye a végső győzelemre, ezért beérné egy etapsikerrel is, miközben segítői szerepkörben tetszeleg Michael Woods mellett. Az első hét hegyek híján a sprinterekről fog szólni. Peter Sagan eddig hétszer nyerte meg a zöld trikót, a többieknek ezúttal is az ő skalpjára kell vadászniuk. Nem a szlovák versenyző a leggyorsabb a mezőnyben, de ahol csak lehetséges pontokat szerez. Caleb Ewan két szakaszt is megnyert az idei Girón, majd még a hegyek előtt kiszállt, hogy a Tourra csúcsformába kerüljön. Rajta kívül még Arnaud Démare-ra, Wout Van Aertra és Sonny Colbrellire is érdemes lesz odafigyelni. Három év kihagyás után újra elindul a viadalon a 36 éves Mark Cavendish. A pályán olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kerékpárosnál 2017-ben Epstein-Barr vírust diagnosztizáltak, ezt követően pedig klinikai depresszióval küzdött, és bár ősszel úgy tűnt, visszavonul, végül a Deceuninck-Quick-Stephez szerződött. Cavendish a Tour de France-on 30 szakaszt nyert, legutóbb 2016-ban, és ezzel a belga legenda, Eddy Merckx (34) mögött második helyen áll az örökrangsorban, míg a Giro d'Italián 15, a Vuelta a Espanán pedig három versenynapon volt a leggyorsabb. A 3383 kilométer össztávú Tour Bresztből szombaton rajtol és július 18-án ér véget Párizsban, a hagyományoknak megfelelően a Champs-Élysées-n. A Giro d'Italiával ellentétben ezen a versenyen nem indul magyar kerekes.