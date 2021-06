A kultúra jó része Demeter Szilárd hatásköre

Összességében el lehet mondani, hogy a Halálos iramban 9 kétbites cselekményű és pózokkal teli semmi.

Szinte hihetetlen, de pontosan húsz évvel ezelőtt startolt el a mozikban a Halálos iramban című thriller-akció darab, amelyről akkoriban joggal lehetett gondolni, hogy szórakoztató, ám nem rejlik benne egy franchise lehetősége. Elvégre, meddig lehet nyújtani azt a dramaturgiai felállást, hogy egy FBI ügynök, Brian O’Connor (Paul Walker) beépül a Los Angeles-ben zajló tiltott autóversenyek világába, annak koronázatlan királyán, Dominic Torrettón (Vin Diesel) keresztül? A kilencedik résznek már semmi köze gyökerekhez, amit most látunk, az leginkább a 2011-ben bemutatott ötödik résztől érvényes: egyszerű melósok, utcán felnőtt figurák világmegmentő feladatokra kényszerülnek, és ehhez sokat kell autózni, ütközni, robbantani. Miközben a hajuk szála sem görbül: tudatosan vagy sem Dominic Toretto és bővülő családi köre egyre inkább rendelkezik szuperhős képességekkel. Persze, hiszen a Universalnak éppúgy szüksége volt franchise-ra, mint a konkurenseknek, amelyek a Marvel vagy a DC Comics univerzumát csűrik-csavarják a végtelenségig. Ami vicces, az az, hogy végre önreflexív lett ez egész benzingőzös arcoskodás: hőseink arról kezdenek el egymás között beszélni, hogy soha nem sérülnek meg, így biztosan szuperhősök. Sőt, ezek az arcok inkább Istenek, mint emberek, mivel a kilencedik rész nagy mondása, hogy aki halott, az sem az. Bármilyen mondvacsinált indokkal vissza lehet térni a halott státuszból (még a valóban elhunyt Paul Walker karakterére is élőként tekintenek) és amikor a logika kedvéért az egyik karakter rákérdez, hogy ezt most mégis hogy, elintézik azzal, hogy ezt túl hosszú lenne elmesélni. Ezt könnyű is elhinni, hiszen olyan sok karaktert kell immár mozgatni a vásznon, hogy csak pózolásokra jut idő, és annyi magyarázatra, hogy minden mögött Mr. Senki (Kurt Russel) áll. Még a gonoszok esetében is az egyszeregy az ars poetica, ők azon viccelődnek (egyikük az Oscar-díjas Charlize Theron…), hogy mi történne velük, ha épp egy filmben lennének szereplők. Legalább ez kicsit vicces kikacsintás, kár, hogy abban csúcsosodik ki, hogy azon vitatkoznak, ki lehetne Luke Skywalker, Han Solo vagy Joda (értelmes kohézió nélkül). Összességében el lehet mondani, hogy a Halálos iramban 9 kétbites cselekményű és pózokkal teli semmi, olyan lötyögős dramaturgiával, hogy bármikor ki és be lehessen csatlakozni – mintha csak a Barátok közt fejlesztői állnának a projekt mögött. Vagy akár pofátlanul nagyot mondani: például triviálisnak tartani, hogy Domnak van egy Jacob nevű öccse (John Cena), aki húsz évig nem került szóba. Íme a nagy konfliktus. A testvérpár kap egy jelentős flashback füzért, amely a maga sekélyességével legalább vérfrissítésként hat. Mindössze azonban az történt, ami eddig: jött egy újabb „főszereplő”, akit majd kezelni kell. Pedig abból valójában továbbra is csak egy van: Vin Diesel. Halálos iramban 9. Bemutatja a UIP Duna