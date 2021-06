Elbukni látszik az amerikai választójogi reform

Egy videófelvétel sokkolta Csehországot: egy hontalan, ám biztonsági őrként dolgozó férfi percekig küzdött az életéért egy brutális rendőri beavatkozás során.

Szerdán este a prágai Prokop téren az Autonóm Akció nevű cseh szervezet tiltakozó akciót„a rendőri brutalitás ellen". Előző nap több százan emlékeztek Teplicében arra a roma férfira, aki múlt szombaton rendőri beavatkozást követően a mentőautóban vesztette életét. Külföldről is érkeztek a német határhoz közel eső, észak-csehországi városba, sokan gyertyákat gyújtottak és virágokat helyeztek el az elhunyt emlékére. Teljes csend honolt az U Hriste utcában, ahol az incidens történt. A rendőri fellépés kapcsán már cseh George Floyd-ügyet emlegettek, mert egy napvilágra került videofelvétel azt mutatta, amint a rendőrök anem sokkal a halála előtt. A videót egy ablakból, telefonnal készítették. Az igazságügyi orvosszakértő azonban a boncolás során arra jutott, hogy nem volt összefüggés a rendőri fellépés és a férfi halála között, a fiatalember kábítószer hatása alatt állt. Korábban egy orvos azt közölte, hogy túladagolás következtében vesztette életét. A napvilágra került felvétel azonban sokkolta Csehországot. A Stanislav nevű hajléktalan, ám biztonsági őrként dolgozó férfi percekig küzdött az életéért és sikoltozott. A romea.cz hírportál szerint egy rendőr térdelt a nyakán. A teplicei megemlékezés egyik szervezője, David Mezei a CTK hírügynökségnek elmondta: „Mi, romák nagyon érzékenyek vagyunk az ehhez hasonló esetekre. Mindannyian láttuk a videón, hogy ez az ember megsérült, és semmi sem magyarázta a halálát”. Az ügyben még folyik a nyomozás. A rendőrség arról számolt be, hogy két férfi verekedése miattavatkoztak közbe. Amikor a járőr a helyszínre érkezett, az egyik férfi már a földön feküdt, de agresszívan viselkedett és megharapta az egyik közbelépő rendőrt. A rendőrök a hivatalos verzió szerint mentőt hívtak. „Ezt követően a férfi a mentőautóban összeesett, és nem tudták újraéleszteni” – közölte Daniel Vitek rendőrségi szóvivő. Jan Hamácek szociáldemokrata párti belügyminiszter a Twitteren azt írta, hogy a közbelépő rendőrök teljes támogatását élvezik. „Elsősorban az ő munkájuknak köszönhető, hogy a világ tíz legbiztonságosabb országa között vagyunk" - írta önmagát is méltatva Hamácek. A romák jelentik a Cseh Köztársaság legnagyobb etnikai kisebbségét. A 2011-es népszámlálás során mindössze 13.150-en vallották magukat romának, de a kormány roma kisebbségi ügyek koordinátorának becslése szerint számuk eléri a 240 ezret, ami az ország lakosságának 2,2 százaléka. A legtöbb roma Ustí nad Labem régióban él, ahol több mint hét százalékos az arányuk.