Szó se róla, a Tiszának a fiatalok nyerték meg az április 12-i parlamenti választást.
Kampánypénzek, levélszavazatok, elfogult állami média – számos ponton rámutat az április 3-i voksolás és népszavazás egyenlőtlen feltételeire az EBESZ megfigyelő missziója.
Így nem is szükséges emiatt semmit sem tenni.
Sorra érkeznek a Fehér Ház számára kellemetlen hírek.
Az amerikai elnök indulatos beszédben sürgette a választójog és vele az amerikai demokrácia megvédését.
Egyáltalán nem biztos, hogy a törvényhozás működőképes lesz a következő hetekben.
Az eredeti, 900 oldalas, „A népért” címet viselő törvénycsomag reménytelenül elhasalt a szenátusban.
Donald Trump novemberi választási veresége óta az USA 50 tagállamából 47-ben legkevesebb 361, a szavazás szabályait szigorító törvényhozási kezdeményezést terjesztettek be.
Beleszólnának a hongkongiak a kormányzójuk megválasztásába.
Száz évvel a női választójog törvénybe iktatását követően is számos probléma adódik az egyenjogúság körül. A budapesti Goethe Intézet projektje ezek megoldásához kíván hozzájárulni.
A bejelentett lakcím számít majd ősszel, nem az állampolgárság, sem az, hogy ténylegesen hol él valaki.
„Nem múlik el nap, hogy Anglia szoknyába bújt veszedelmes őrültjei, a szüfrazsetteknek nevezett, minden emberiességükből kivetkezett bestiák ne hallatnának magukról” – írta egy hazai lap 1914-ben a nők választójogáért küzdő mozgalmakról. A magyar feministákat is kinevették, amikor egyenlőséget követeltek az oktatásban és a politikában. Az országgyűlési választásokra készülve idézzük fel azoknak a nőknek a példáját, akik elsők mertek lenni!
A magyar baloldal egy új típusú viszonyt akar kialakítani a kárpát-medencei magyarsággal, amely a szerzett jogok megtartásán és a támogatáspolitika átláthatóságán alapul - hangoztatta Molnár Gyula, az MSZP elnöke szombaton Marosvásárhelyen, Karácsony Gergellyel, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltjével, és Markó Bélával, az RMDSZ volt elnökével közösen tartott sajtóértekezletén.
Kis falvakba is eljutott a hír, hogy a jobbikos Dúró Dóra nyolc általánoshoz, illetve alapfokú végzettséghez kötné a választójogot.
Nem volt esélyegyenlőség a legutóbbi magyarországi választások kampányaiban és azok az intézmények, amelyeknek ezt kellett volna biztosítaniuk, szintén nem teljesítették kötelességüket. Így összegezhetők annak a konferenciának a legfontosabb megállapításai, amelyet kedden tartott a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az OSA központjában „A mi választásunk – az én jogom” címmel.