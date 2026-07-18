Egyenlőtlen szabadság

Nem volt esélyegyenlőség a legutóbbi magyarországi választások kampányaiban és azok az intézmények, amelyeknek ezt kellett volna biztosítaniuk, szintén nem teljesítették kötelességüket. Így összegezhetők annak a konferenciának a legfontosabb megállapításai, amelyet kedden tartott a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az OSA központjában „A mi választásunk – az én jogom” címmel.